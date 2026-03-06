Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ambrosini rivela: “Il mio ricordo più bello? Il giorno in cui sono entrato a Milanello”

INTERVISTE

Ambrosini rivela: “Il mio ricordo più bello? Il giorno in cui sono entrato a Milanello”

Milan, Ambrosini: 'Ricordo più bello? Il giorno che sono entrato a Milanello'
L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha svelato il suo ricordo più bello da calciatore durante l'ultima puntata di 'Legends Road'
Redazione

L'ex centrocampista del MilanMassimo Ambrosini è stato intervistato durante l'ultima puntata del format di DAZN 'Legends Road'. Tra i tanti temi, l'ex numero 23 rossonero ha svelato quelli che sono, per lui, i ricordi più belli e vivi della sua carriera. Ecco, di seguito, le sue parole.

Milan, Ambrosini e il suo ricordo più bello

—  

"Le vittorie sono quelle che ti rimangono ma se devo darti un flash della mia vita sportiva ti dico il giorno in cui sono entrato a Milanello. Quello mi provoca qualcosa, più delle vittorie. È un'emozione diversa. Quello che più mi sento mio è quello, il distacco dalla famiglia, l'arrivo in una realtà enorme, i genitori che mi lasciano li e se ne vanno".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Il derby Scudetto passa dai portieri: Maignan e Sommer pronti alla sfida a distanza

Ambrosini ha poi continuato: "La macchina dei genitori che va è il ricordo più vivo che ho della mia carriera. Il secondo mentre faccio stretching nel riscaldamento di Milan-Manchester perché li mi sono emozionato. Lo stadio così, la partita, è un ricordo abbastanza chiaro. La mia memoria è selettiva. Un'altra è l'entrata in campo a Manchester, noi avevamo la curva del Milan sopra, mi ricordo il boato della gente".

Leggi anche
Milan, Saelemaekers: “Ai tifosi della Roma il mio atteggiamento è sembrato contro di loro,...
Milan, Saelemaekers: “Ho sempre avuto un bel rapporto con Calhanoglu. Ora che gioca...

© RIPRODUZIONE RISERVATA