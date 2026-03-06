Milan, Ambrosini: 'Ricordo più bello? Il giorno che sono entrato a Milanello'

Ambrosini ha poi continuato: "La macchina dei genitori che va è il ricordo più vivo che ho della mia carriera. Il secondo mentre faccio stretching nel riscaldamento di Milan-Manchester perché li mi sono emozionato. Lo stadio così, la partita, è un ricordo abbastanza chiaro. La mia memoria è selettiva. Un'altra è l'entrata in campo a Manchester, noi avevamo la curva del Milan sopra, mi ricordo il boato della gente".