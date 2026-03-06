Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Ambrosini ricorda: “Primo derby ero terrorizzato, mi sembrava una roba più grande di me”

INTERVISTE

Milan, Ambrosini ricorda: “Primo derby ero terrorizzato, mi sembrava una roba più grande di me”

Milan, Ambrosini ricorda il suo primo derby: 'Ero terrorizzato. Ecco perché'
L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato del suo primo derby in rossonero durante l'ultima puntata di 'Legends Road'
Redazione

Ospite dell'ultima puntata del format di DAZN 'Legends Road', l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha ricordato il suo primo derby con la maglia del Diavolo e si è espresso anche sulla forte rivalità che c'era (e c'è tuttora) tra le due squadre. Ecco, di seguito, le sue parole.

Milan, ecco le parole di Massimo Ambrosini

—  

Sul derby vissuto da protagonista: "All'inizio era terrificante, terrorizzante per me. Io il primo Derby lo gioco nel '95. Il primo tempo in panchina, mi buttano poi dentro e non avevo idea neanche di dove fossi. Segna Marco Branca. All'inizio io ero pietrificato, era una roba che mi sembrava più grande di me. Ero piccolo, avevo 18 anni, non ricordo nulla. Ricordo la tensione che era diversa. Sentivo molto tifosi, la pressione, l'ho sentita molto di più nei primi anni".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, cosa c'è davvero dietro al 5% detenuto da Elliott: la spiegazione del documento | PM

Sulla rivalità con l'Inter: "La rivalità era veramente forte, c'era un gruppo forte loro e un gruppo forte nostro. È stata una rivalità facile da alimentare perché eravamo sempre gli stessi, sia noi che loro. Si sentiva, anche perché in Europa eravamo noi. È stato forte quel periodo li, quando si giocava contro c'era tanta tensione, adrenalina. Non voglio mancare di rispetto alle rivalità di adesso ma quel momento storico, per i calciatori che c'erano in campo, era una cosa molto forte".

Leggi anche
Ex Milan, Eranio: “Il derby è una gara a sé. Pulisic spero si ritrovi domenica sera....
Palladini: “Non so se le caratteristiche di Allegri possano incastrarsi con il Real”

© RIPRODUZIONE RISERVATA