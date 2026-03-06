Milan, Ambrosini ricorda il suo primo derby: 'Ero terrorizzato. Ecco perché'

Sulla rivalità con l'Inter: "La rivalità era veramente forte, c'era un gruppo forte loro e un gruppo forte nostro. È stata una rivalità facile da alimentare perché eravamo sempre gli stessi, sia noi che loro. Si sentiva, anche perché in Europa eravamo noi. È stato forte quel periodo li, quando si giocava contro c'era tanta tensione, adrenalina. Non voglio mancare di rispetto alle rivalità di adesso ma quel momento storico, per i calciatori che c'erano in campo, era una cosa molto forte".