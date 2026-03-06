Enzo Palladini , noto giornalista sportivo, ha voluto commentare ai microfoni di TMW Radio, il possibile forte interesse del Real Madrid di Florentino Perez per Massimiliano Allegri. Il giornalista italiano ha voluto fare una sorta di analisi legata allo stile di gioco del tecnico livornese e dei blancos cose che, secondo lui, non possono andare d'accordo. Ecco, di seguito, le parole di Enzo Palladini :

Milan, le parole di Palladini sul possibile addio di Massimiliano Allegri: "Quando Sacchi era un dirigente del Real Madrid, si sedeva accanto a Di Stefano e diceva 'Un'altra partita brutta e noiosa', ma il Real le vinceva 3 o 4 a zero. Non so se le caratteristiche di Allegri possano incastrarsi con la filosofia del Real. E' abituato allo spettacolo, manda via allenatori che non lo fanno. Al Milan è nell'ambiente naturale. Ha avuto altre opportunità di andare all'estero ma alla fine il suo habitat perfetto è l'Italia"