Su Allegri: "Allegri è stato subito chiaro: la scorsa stagione abbiamo segnato più di 80 gol, ma ne abbiamo concessi troppi. Questo non vuol dire che i difensori siano scarsi o che il portiere non abbia fatto il suo dovere, è una questione di tutta la squadra. Ci ha impresso la mentalità giusta per prendere meno gol, ecco come siamo tornati nelle parti alte della classifica. Allegri non è solo un grande allenatore, è anche un ottimo gestore: sa come fare per mantenere l'ambiente positivo. I risultati di questa stagione lo dimostrano".