Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Tomori su Allegri: “Grande allenatore e ottimo gestore. E’ stato chiaro da subito”

INTERVISTE

Tomori su Allegri: “Grande allenatore e ottimo gestore. E’ stato chiaro da subito”

Tomori su Allegri: “Grande allenatore e ottimo gestore. E’ stato chiaro da subito” - immagine 1
Intervistato dal The Athletic, Fikayo Tomori ha parlato anche di Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

A pochissimi giorni dal  derby di Milano, Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha voluto rilasciare una lunga intervista al 'The Athletic'. L'inglese, al Milan dal 2021 quando ancora era presente Stefano Pioli sulla panchina rossonera, ha voluto parlare del nuovo allenatore: Massimiliano Allegri. Ecco, seguito le sue dichiarazioni.

Milan, senti Tomori

—  

LEGGI ANCHE: Milan, Tomori: “Il derby è una partita speciale. Se Lookman fosse andato all’Inter non gli avrei più parlato” 

LEGGI ANCHE

Su Allegri: "Allegri è stato subito chiaro: la scorsa stagione abbiamo segnato più di 80 gol, ma ne abbiamo concessi troppi. Questo non vuol dire che i difensori siano scarsi o che il portiere non abbia fatto il suo dovere, è una questione di tutta la squadra. Ci ha impresso la mentalità giusta per prendere meno gol, ecco come siamo tornati nelle parti alte della classifica. Allegri non è solo un grande allenatore, è anche un ottimo gestore: sa come fare per mantenere l'ambiente positivo. I risultati di questa stagione lo dimostrano".

 

Leggi anche
Saelemaekers: “Il Milan è casa, penso al derby anche quando sto a letto. Allegri unico”
Milan, Tomori: “Derby? Partita speciale. Lookman? Se fosse andato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA