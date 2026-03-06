Sui giocatori più difficili da marcare: "Dybala, perché gioca in degli spazi in cui non riesci ad intervenire. Lautaro, perché si muove benissimo, non è altissimo ma ha dei tempi perfetti, spesso ti da una botta prima che gli arrivi il pallone per avere un vantaggio. Osimhen è una forza della natura, non smette mai di correre. Anche Lookman è difficilissimo da marcare, è molto rapido, muove la palla con una velocità impressionante. Gli ho detto che se fosse andato all'Inter non saremmo più stati amici (ride, n.d.r.)".