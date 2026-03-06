Sul ricordo legato a Paolo Maldini e l'attuale stagione rossonera: "A fine stagione Maldini mi ha detto:«Vuoi Rimanere?», cosa avrei dovuto rispondere? (ride, n.d.r.). Paolo parla un inglese perfetto, questo mi ha stupito. Sto molto bene qui, questa stagione sta andando alla grande, speriamo si concluda con un bel regalo".