Tomori: “Non mi aspettavo di rimanere al Milan così tanto. Maldini mi chiese…”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha voluto rilasciare una lunga intervista esclusiva ai microfoni del 'The Athletic: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

A pochissimi giorni dal  derby di Milano, Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, ha voluto rilasciare una lunga intervista esclusiva ai microfoni del 'The Athletic'. Il difensore inglese rossonero ha voluto parlare di diverse tematiche, concentrandosi soprattuto sulla prima volta che ha messo piede all'interno di Milanello. Ecco, seguito le sue dichiarazioni.

Milan, senti Tomori

Le parole di Fikayo Tomori sul suo arrivo Milanello nel lontano 2021: "Quando arrivi a Milanello vedi le foto di tutte le leggende del club: Maldini, Baresi, Shevchenko, Kakà. Ora ci sono anche io in alcune foto, questo è fantastico. Non mi aspettavo di rimanere al Milan così tanto, anche perché sono arrivato in prestito."

Sul ricordo legato a Paolo Maldini e l'attuale stagione rossonera: "A fine stagione Maldini mi ha detto:«Vuoi Rimanere?», cosa avrei dovuto rispondere? (ride, n.d.r.). Paolo parla un inglese perfetto, questo mi ha stupito. Sto molto bene qui, questa stagione sta andando alla grande, speriamo si concluda con un bel regalo".

