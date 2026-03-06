Pianeta Milan
Milan, Saelemaekers: “Ho sempre avuto un bel rapporto con Calhanoglu. Ora che gioca all’Inter…”

Alexis Saelemaekers, 26 anni, esterno belga del Milan dal 2020, ha parlato del suo legame con il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu: le sue parole
Tra i tifosi rossoneri e Calhanoglu, da tempo, non scorre buon sangue. Il turco, dopo quattro stagioni al Milan, è passato all'Inter a parametro zero nel 2021. Un trasferimento che i milanisti non hanno mai perdonato al classe 1994, ma che dopo anni continua a far discutere. Celebre, la frase di Ibrahimovic durante la festa scudetto del 2022: "Mandate un messaggio ad Hakan".

Milan, le parole di Saelemaekers su Calhanoglu

A quasi cinque anni da quel trasferimento, Saelemaekers è tornato a parlare di Calhanoglu. L'esterno rossonero si è espresso sul suo rapporto col centrocampista nerazzurro, proprio a pochi giorni da Milan-Inter. Ecco, di seguito, un estratto della sua intervista rilasciata ai microfoni di 'DAZN'.

"Ho sempre avuto un bel rapporto con Calhanoglu, è uno dei primi che quando avevo 20 anni mi ha aiutato tanto, mi ha presentato la sua famiglia. Ovviamente quando ha cambiato squadra lo abbiamo un po' perso perché abbiamo programmi differenti, ma non perché non siamo più amici".

