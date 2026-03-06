Milan, Saelemaekers: 'Ho sempre avuto un bel rapporto con Calhanoglu'

Alexis Saelemaekers, 26 anni, esterno belga del Milan dal 2020, ha parlato del suo legame con il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu: le sue parole
Tra i tifosi rossoneri e Calhanoglu, da tempo, non scorre buon sangue. Il turco, dopo quattro stagioni al Milan, è passato all'Inter a parametro zero nel 2021. Un trasferimento che i milanisti non hanno mai perdonato al classe 1994, ma che dopo anni continua a far discutere. Celebre, la frase di Ibrahimovic durante la festa scudetto del 2022: "Mandate un messaggio ad Hakan".
Milan, le parole di Saelemaekers su Calhanoglu
A quasi cinque anni da quel trasferimento, Saelemaekers è tornato a parlare di Calhanoglu. L'esterno rossonero si è espresso sul suo rapporto col centrocampista nerazzurro, proprio a pochi giorni da Milan-Inter. Ecco, di seguito, un estratto della sua intervista rilasciata ai microfoni di 'DAZN'.