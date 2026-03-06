Tra errori e miracoli: il duello Maignan-Sommer può decidere il derby

Maignan decisivo con le sue parate

Dopo la gara furono tante le polemiche tra gli interisti per l'errore di Sommer. Anche lato Milan, l'estremo difensore è risultato decisivo per la vittoria finale. Parliamo, ovviamente, in modo positivo di Mike Maignan. Fin dai primi minuti, il portiere rossonero ha blindato la porta con diversi interventi prodigiosi: basti ricordare la parata sul colpo di testa di Thuram o quella sul tiro al volo di Lautaro Martinez, finito poi sul palo. Ma quella che è rimasta nella testa di tutti è quella che ha deciso la gara. Stiamo parlando del rigore parato a Hakan Calhanoglu, praticamente infallibile dal dischetto fino a quel giorno. La sua parata ha fatto esplodere di gioia i milanisti per una parata che sapeva di rivincita per il passato nefasto.