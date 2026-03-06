Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Il derby Scudetto passa dai portieri: Maignan e Sommer pronti alla sfida a distanza

MILAN-INTER

Il derby Scudetto passa dai portieri: Maignan e Sommer pronti alla sfida a distanza

Tra errori e miracoli: il duello Maignan-Sommer può decidere il derby
Nel derby d'andata Mike Maignan e Yann Sommer risultarono decisivi. Il duello tra i due portieri potrebbe essere la chiave della sfida Scudetto
Redazione

Il derby di Milano spesso si decide negli episodi, e domenica potrebbe ripetersi un duello silenzioso ma spesso decisivo: quello tra Mike Maignan e Yann Sommer. I due portieri difendono già da diverso tempo le porte del Milan e dell'Inter e le loro prestazioni potrebbero risultare decisive per la stracittadina, ma anche per lo Scudetto.

Il duello a distanza che può decidere il derby

—  

Già nel match dell'andata i due portieri furono i veri protagonisti del derby. Nel primo incontro stagionale tra le due squadre, fu il Milan a uscire vincitore da 'San Siro' grazie al gol di Christian Pulisic che siglò lo 0-1 finale per i rossoneri guidati da Massimiliano Allegri. Come ricordano bene i tifosi delle due squadre, con sentimenti opposti, il gol dello statunitense arrivò a causa di intervento di Sommer non perfetto. Al termine di un break di Fofana, Saelemaekers lasciò partire da posizione defilata un tiro che sembrava piuttosto innocuo, ma il portiere svizzero dell'Inter parò il tiro in modo goffo e lasciò la ribattuta a pochi passi dalla porta. Su di essa, il primo a fiondarsi fu il numero 11 rossonero.

LEGGI ANCHE

Maignan decisivo con le sue parate

—  

Dopo la gara furono tante le polemiche tra gli interisti per l'errore di Sommer. Anche lato Milan, l'estremo difensore è risultato decisivo per la vittoria finale. Parliamo, ovviamente, in modo positivo di Mike Maignan. Fin dai primi minuti, il portiere rossonero ha blindato la porta con diversi interventi prodigiosi: basti ricordare la parata sul colpo di testa di Thuram o quella sul tiro al volo di Lautaro Martinez, finito poi sul palo. Ma quella che è rimasta nella testa di tutti è quella che ha deciso la gara. Stiamo parlando del rigore parato a Hakan Calhanoglu, praticamente infallibile dal dischetto fino a quel giorno. La sua parata ha fatto esplodere di gioia i milanisti per una parata che sapeva di rivincita per il passato nefasto.

LEGGI ANCHE: Milan, cosa c'è davvero dietro al 5% detenuto da Elliott: la spiegazione del documento | PM

Tornando all'attualità, il derby di domenica sarà, con ogni probabilità, un match di fuoco. I nerazzurri hanno la possibilità di chiudere il discorso Scudetto e di vendicarsi dai tanti k.o. recenti nei derby, mentre per i rossoneri è una gara da 'vita o morte'. Vincere riaprirebbe un piccolo spiraglio per lo Scudetto, ma per farlo il Diavolo deve poter contare sul migliore 'Magic' Mike Maignan. Il destino delle due squadre passa inevitabilmente dalle due porte, chi riuscirà a difenderle meglio uscirà dal campo col sorriso.

Leggi anche
Napoli-Milan, la Lega Serie A annuncia data e orario del match. Ecco quando si gioca
Milan, i numeri parlano chiaro: Pavlovic e Leao hanno già fatto meglio dell’anno scorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA