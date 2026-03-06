Tra errori e miracoli: il duello Maignan-Sommer può decidere il derby

Maignan decisivo con le sue parate—
Dopo la gara furono tante le polemiche tra gli interisti per l'errore di Sommer. Anche lato Milan, l'estremo difensore è risultato decisivo per la vittoria finale. Parliamo, ovviamente, in modo positivo di Mike Maignan. Fin dai primi minuti, il portiere rossonero ha blindato la porta con diversi interventi prodigiosi: basti ricordare la parata sul colpo di testa di Thuram o quella sul tiro al volo di Lautaro Martinez, finito poi sul palo. Ma quella che è rimasta nella testa di tutti è quella che ha deciso la gara. Stiamo parlando del rigore parato a Hakan Calhanoglu, praticamente infallibile dal dischetto fino a quel giorno. La sua parata ha fatto esplodere di gioia i milanisti per una parata che sapeva di rivincita per il passato nefasto.
Tornando all'attualità, il derby di domenica sarà, con ogni probabilità, un match di fuoco. I nerazzurri hanno la possibilità di chiudere il discorso Scudetto e di vendicarsi dai tanti k.o. recenti nei derby, mentre per i rossoneri è una gara da 'vita o morte'. Vincere riaprirebbe un piccolo spiraglio per lo Scudetto, ma per farlo il Diavolo deve poter contare sul migliore 'Magic' Mike Maignan. Il destino delle due squadre passa inevitabilmente dalle due porte, chi riuscirà a difenderle meglio uscirà dal campo col sorriso.
