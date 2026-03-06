Stramaccioni: 'Se il Milan vince il derby riapre il campionato'

Pianeta Milan
Verso il derby, Stramaccioni è sicuro: “Se il Milan vince contro l’Inter riapre il campionato”

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, oggi opinionista televisivo, ha parlato ai microfoni di 'Rai Radio 1' in vista del derby: ecco le sue parole
È la settimana che porta a Milan-Inter, la sfida in cui si deciderà il destino del campionato. Il Diavolo ha bisogno di una vittoria per riaccendere la lotta scudetto, mentre la squadra di Chivu punta a chiudere i conti. Il derby ha sempre un peso significativo, ancora maggiore quando può decidere una stagione

Milan-Inter, le parole di Stramaccioni

A tre giorni da Milan-Inter si è espresso anche Andra Stramaccioni, ex allenatore dei nerazzurri. Nel suo intervento, l'opinionista di DAZN ha parlato del derby e dell'importanza di Massimiliano Allegri per i rossoneri. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate a 'Rai Radio 1'.

"Credo che Allegri abbia posto delle grandi basi. Ha riportato il Milan nelle prime due posizioni, ha un derby per sottolineare un ottimo rapporto con i tifosi. In caso di risultato positivo nel derby potrebbe riaprire il campionato, altrimenti si avvierebbe a cementare la qualificazione in Champions, sarebbe un ottimo punto di partenza. Il Milan può e deve aspirare a qualcosa in più e lo potrebbe fare ancora con Allegri".

