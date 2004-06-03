Verso il derby Milan-Inter, riviviamo la rimonta rossonera del 2004

Pianeta Milan
Rimonta rossonera verso lo Scudetto: il missile di Seedorf firma il derby del 2004

In vista del derby di domenica, riviviamo assieme la vittoria del Milan in rimonta contro l'Inter del 2004: che gol di Seedorf...
Redazione

Sale la febbre per il derby. Mancano pochissime ore alla stracittadina valida per la 28^ giornata di Serie A tra il Milan di Massimiliano Allegri secondo e l'Inter di Cristian Chivu prima a +10. La partita di domenica potrebbe risultare decisiva per la vittoria finale del campionato, proprio come accadde nel 2004. Riviviamo insieme l'incredibile rimonta rossonera firmata dal missile di Clarence Seedorf.

(fonte: acmilan.com) "Importante certamente, decisivo dipende. Il prossimo Derby è comunque uno di quelli che può spostare e indirizzare. Come ha inciso nel 2003/04, sempre Milan-Inter e sempre nel girone di ritorno. Lo riviviamo insieme grazie al nostro Time Machine. Era il 21 febbraio 2004, 22ª giornata di Serie A, pioggia leggera e terreno scivoloso a San Siro, rossoneri in vetta e nerazzurri in ritardo.

La squadra di Carletto aveva una missione dopo il meraviglioso 2002/03 europeo: vincere lo Scudetto. In campionato era lotta aperta con la Roma, a rincorrere a -5, nel weekend appena passato era arrivato un pareggio agrodolce a Lecce e il Derby serviva per mandare un segnale a se stessi prima ancora che alla concorrenza. Ma la serata sembra storta, proprio maledetta. E non poteva iniziare peggio di così. Il Milan comanda, crea, Toldo fa il miracolo su Kaká, poi al 15' segna l'Inter: Stanković, direttamente da calcio d'angolo a sorprendere Dida. Buone occasioni per Shevchenko e Kaká, Seedorf e Gattuso impegnano Toldo, anche un palo di Adriano, poi al 40' raddoppia l'Inter: Cristiano Zanetti, destro rimpallato da Kaladze a beffare Dida.

Sotto 0-2 all'intervallo, il Diavolo capovolge il parziale nella ripresa. Ma solo dopo un grosso pericolo, quando Adriano manda alle stelle sottoporta il colpo del ko. Un errore, la miccia della riscossa. L'uomo della provvidenza è Tomasson, rispolverato dalla panchina: al 56' l'olandese azzanna la corta respinta di Toldo su Seedorf e accorcia le distanze. Nemmeno il tempo di rimettere il pallone in mezzo al campo, questione incredibilmente di secondi e al 57' Kaká firma il pareggio: progressione e collo esterno rasoterra all'angolino. Impazzisce lo stadio. Bagarre generale alla ricerca della vittoria, il resto è storia... All'85' l'ex Seedorf condanna i cugini allenati dall'ex Zaccheroni con un devastante missile - di rara bellezza e precisione - dalla distanza. La clamorosa rimonta è servita, Milan-Inter 3-2 e il Tricolore si avvicina".

