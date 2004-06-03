Verso il derby Milan-Inter, riviviamo la rimonta rossonera del 2004

La squadra di Carletto aveva una missione dopo il meraviglioso 2002/03 europeo: vincere lo Scudetto. In campionato era lotta aperta con la Roma, a rincorrere a -5, nel weekend appena passato era arrivato un pareggio agrodolce a Lecce e il Derby serviva per mandare un segnale a se stessi prima ancora che alla concorrenza. Ma la serata sembra storta, proprio maledetta. E non poteva iniziare peggio di così. Il Milan comanda, crea, Toldo fa il miracolo su Kaká, poi al 15' segna l'Inter: Stanković, direttamente da calcio d'angolo a sorprendere Dida. Buone occasioni per Shevchenko e Kaká, Seedorf e Gattuso impegnano Toldo, anche un palo di Adriano, poi al 40' raddoppia l'Inter: Cristiano Zanetti, destro rimpallato da Kaladze a beffare Dida.