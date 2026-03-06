Milan, il programma di Cardinale. Derby, Allegri recupera un titolare

Nella giornata di oggi, venerdì 6 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti visto il derby di Milano sempre più vicino. Nella giornata di oggi diversi rossoneri hanno parlato. Non solo, anche il ritorno di Cardinale a 'San Siro' e novità dal punto di vista societario. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Cardinale torna a ‘San Siro’. Recupero importante per il derby. La verità sulla quota di Elliott
ULTIME MILAN NEWS
Milan, Cardinale torna a ‘San Siro’. Recupero importante per il derby. La verità sulla quota di Elliott
Le top news della giornata di oggi, 5 marzo 2026, del Milan: il derby in arrivo, Cardinale a San Siro e una notizia societaria
© RIPRODUZIONE RISERVATA