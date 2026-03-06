Milan, Tonali confessa: 'Mi sono sempre ispirato a Gattuso'

Milan, Cardinale torna a ‘San Siro’. Recupero importante per il derby. La verità sulla quota di Elliott
"Gattuso? Ci siamo visti a Londra, siamo stati bene ed è sempre bello riunirsi anche in un momento che non è di calcio. Ha fatto piacere a tutti, abbiamo parlato di calcio ma credo che a tutti i giocatori abbia fatto bene. Non lo conoscevo di persona, ma mi ha dato tanto perché prendevo esempio da lui per come giocava".
"È una persona vera, che se ha bisogno di dirti qualcosa ci mette mezzo secondo e noi abbiamo bisogno di uno così. È la realtà. Ci sta dando tanto e ci darà tanto, lavora con tutto se stesso con il suo staff per questo obiettivo".
