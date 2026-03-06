Milan, Tonali confessa: 'Mi sono sempre ispirato a Gattuso'

Pianeta Milan
Tonali in vista dei playoff mondiali: “Gattuso? mi sono sempre ispirato a lui per come giocava”

A poche settimane dai playoff mondiali, Sandro Tonali ha parlato in vista della sfida con l'Irlanda del Nord: le sue parole sull'importanza del match e sul suo idolo, Gattuso
Tonali è sempre stato paragonato a Gattuso. Un po' per lo stile di gioco arrembante e aggressivo, un po' per quel numero 8 dietro la maglia rossonera che ha fatto sognare tutti i tifosi del Milan. Le due storie sono molto diverse: uno ha stretto un patto di fedeltà con il Diavolo, giocandoci per quasi tutta la carriera, l'altro è stato ceduto in Inghilterra dopo 3 anni fantastici, una cessione ancora indigesta ai tifosi milanisti.

Milan, le parole di Tonali su Gattuso

A poche settimane dai playoff mondiali, Sandro Tonali ha parlato in un'intervista concessa a 'Sky Sport'. L'ex Milan ha ricordato l'importanza della sfida contro l'Irlanda del Nord e ha raccontato com'è iniziato il suo rapporto con Rino Gattuso. Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Gattuso? Ci siamo visti a Londra, siamo stati bene ed è sempre bello riunirsi anche in un momento che non è di calcio. Ha fatto piacere a tutti, abbiamo parlato di calcio ma credo che a tutti i giocatori abbia fatto bene. Non lo conoscevo di persona, ma mi ha dato tanto perché prendevo esempio da lui per come giocava".

"È una persona vera, che se ha bisogno di dirti qualcosa ci mette mezzo secondo e noi abbiamo bisogno di uno così. È la realtà. Ci sta dando tanto e ci darà tanto, lavora con tutto se stesso con il suo staff per questo obiettivo".

