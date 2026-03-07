Derby Milan-Inter, Vieri: 'Allegri deve attaccare. Leao? Ecco cosa deve ...'

Christian Vieri ex attaccante di Inter e Milan è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' parlando del Derby di Milano in programma domani sera . La partita d'andata è stata vinta dai rossoneri : "E il Milan ha vinto con un contropiede, perché è straforte in ripartenza rispetto all’Inter. L’Inter sa come gioca il Milan, dunque Chivu lavorerà forte sulle transizioni difensive: se necessario, anche con un bel fallo tattico, come piace dire ai sapientoni laureati in calcio che amano inventare espressioni nuove. Io dico: se perdi palla, anche una bella ranzata se necessario". Sui moduli di Allegri : "Questi sono numeri, ne parliamo così tanto solo in Italia. Se vuole vincere il derby, il Milan dovrà attaccare : come farlo nel modo migliore con i giocatori che ha, nessuno meglio di Allegri può saperlo ".

Derby Milan-Inter, parla Vieri

Il parere su Leao punta: "Sa cosa deve fare Leao? Giocare più palloni possibili e andare in porta il più possibile. Pallone, porta, gol: non deve pensare troppo. Se lo vedo più continuo? Non più di tanto, ma lui è questo: o ha tutti contro, o tutti stravedono per lui. Quando lo guardo mangiare il campo, mi scappa quasi da ridere e mi dico: “Peccato che non lo faccia in tutte le partite”. Avrebbe tutto per farlo, ma Leao è così, e va bene anche così". Su chi toglierebbe a Milan e Inter: "Oggi dico Leao, Modric, Rabiot e Maignan. E all’Inter sette-otto, perché Lautaro lo ha già tolto un infortunio". Sui portieri: "Sommer è sempre un portiere solido, però Maignan sta facendo cose fuori dal normale".