Derby Milan-Inter, Vieri: 'Allegri deve attaccare. Leao? Ecco cosa deve ...'

Milan, Vieri: “Ecco cosa deve fare Leao. Modric? Altri 5 anni. Sul Derby …”

Domani alle ore 20:45 in campo Milan e Inter per il Derby di Milano. L'ex attaccante di entrambe le squadre Vieri ne ha parlato. Ecco alcuni estratti dal suo intervento a 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Christian Vieri ex attaccante di Inter e Milan è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' parlando del Derby di Milano in programma domani sera. La partita d'andata è stata vinta dai rossoneri: "E il Milan ha vinto con un contropiede, perché è straforte in ripartenza rispetto all’Inter. L’Inter sa come gioca il Milan, dunque Chivu lavorerà forte sulle transizioni difensive: se necessario, anche con un bel fallo tattico, come piace dire ai sapientoni laureati in calcio che amano inventare espressioni nuove. Io dico: se perdi palla, anche una bella ranzata se necessario". Sui moduli di Allegri: "Questi sono numeri, ne parliamo così tanto solo in Italia. Se vuole vincere il derby, il Milan dovrà attaccare: come farlo nel modo migliore con i giocatori che ha, nessuno meglio di Allegri può saperlo".

Derby Milan-Inter, parla Vieri

Il parere su Leao punta: "Sa cosa deve fare Leao? Giocare più palloni possibili e andare in porta il più possibile. Pallone, porta, gol: non deve pensare troppo. Se lo vedo più continuo? Non più di tanto, ma lui è questo: o ha tutti contro, o tutti stravedono per lui. Quando lo guardo mangiare il campo, mi scappa quasi da ridere e mi dico: “Peccato che non lo faccia in tutte le partite”. Avrebbe tutto per farlo, ma Leao è così, e va bene anche così". Su chi toglierebbe a Milan e Inter: "Oggi dico Leao, Modric, Rabiot e Maignan. E all’Inter sette-otto, perché Lautaro lo ha già tolto un infortunio". Sui portieri: "Sommer è sempre un portiere solido, però Maignan sta facendo cose fuori dal normale".

Un pensiero su Modric: "Solo in Italia si parla così tanto dell’età dei giocatori. Era al Real, e giocava, solo l’anno scorso, mica dieci anni fa: se fossi nel Milan non gli rinnoverei il contratto, gli farei cinque anni di contratto. Lui o Rabiot? Perché solo uno? Sono perfetti insieme. E bravo Allegri a far fruttare il rapporto che aveva con Rabiot per averli tutti e due". Se il Milan vince va a meno 7 dall'Inter: "Io non parlo con i forse, i ma, i se. Peserebbero i sette punti di margine: l’Inter dovrebbe perderne tre e il Milan vincere sempre. E poi l’Inter deve giocare con Atalanta, Roma e Como; il Milan con Napoli, Juventus, Atalanta e pure il Sassuolo. Siamo lì, no?".

