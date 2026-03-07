Derby Milan-Inter, Vieri: 'Allegri deve attaccare. Leao? Ecco cosa deve ...'

Milan, 20 milioni per André? Coraggio e puntare sui propri talenti: c’è Comotto che cresce in Serie B
Un pensiero su Modric: "Solo in Italia si parla così tanto dell’età dei giocatori. Era al Real, e giocava, solo l’anno scorso, mica dieci anni fa: se fossi nel Milan non gli rinnoverei il contratto, gli farei cinque anni di contratto. Lui o Rabiot? Perché solo uno? Sono perfetti insieme. E bravo Allegri a far fruttare il rapporto che aveva con Rabiot per averli tutti e due". Se il Milan vince va a meno 7 dall'Inter: "Io non parlo con i forse, i ma, i se. Peserebbero i sette punti di margine: l’Inter dovrebbe perderne tre e il Milan vincere sempre. E poi l’Inter deve giocare con Atalanta, Roma e Como; il Milan con Napoli, Juventus, Atalanta e pure il Sassuolo. Siamo lì, no?".
