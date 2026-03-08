Derby, assenza pesante in casa Inter: Thuram verso il forfait

I rossoneri hanno tanti motivi per crederci questa sera. Uno di questi sono anche le pesanti assenze in attacco dell'Inter. Come annunciato da Cristian Chivu alla vigilia, Marcus Thuram non è al massimo a causa di un attacco febbrile. Nelle ultime ore, le percentuali di convocazione sono in netto ribasso. Come riferisce Andrea Paventi in diretta su 'Sky Sport 24', il francese è in forte dubbio per il derby. Viste le assenze di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, l'attacco nerazzurro sarà affidato con ogni probabilità a Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny.