Novità in casa Inter per il derby: Thuram verso il forfait. Ecco chi giocherà in attacco

Derby, assenza pesante in casa Inter: Thuram verso il forfait
A poche ore dal derby, arrivano novità sull'Inter. Secondo 'Sky Sport', la presenza di Thuram contro il Milan è a forte rischio
Manca sempre meno alla partita più importante dell'anno. Tra qualche ora Milan e Inter scenderanno in campo a 'San Siro' per dare vita al Derby di Milano. La stracittadina, in programma alle 20:45, sarà una sfida decisiva. L'Inter, dopo diversi derby persi nelle ultime stagioni, ha la possibilità di prendersi una rivincita e dichiarare definitivamente chiusa la corsa Scudetto: un +13 a nove giornate dalla fine sarebbe irrecuperabile.

Per il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri, si tratta di un match da 'vita o morte'. Un successo questa sera avrebbe un valore duplice: avvicinerebbe i rossoneri alla qualificazione per la prossima Champions League e riaprirebbe una piccola porta per lo Scudetto, con un ipotetico distacco dall'Inter di 7 punti.

I rossoneri hanno tanti motivi per crederci questa sera. Uno di questi sono anche le pesanti assenze in attacco dell'Inter. Come annunciato da Cristian Chivu alla vigilia, Marcus Thuram non è al massimo a causa di un attacco febbrile. Nelle ultime ore, le percentuali di convocazione sono in netto ribasso. Come riferisce Andrea Paventi in diretta su 'Sky Sport 24', il francese è in forte dubbio per il derby. Viste le assenze di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, l'attacco nerazzurro sarà affidato con ogni probabilità a Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny.

