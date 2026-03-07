Chivu in conferenza pre derby: 'Milan? Squadra forte con individualità top'

Che approccio vuole? "Dobbiamo essere bravi a capire i momenti senza perdere quanto fatto di buono fino ad ora".

Come sta la squadra? Calhanoglu può tornare dall'inizio? "Stanno abbastanza bene e si sono allenati bene, Marcus ha un po' di febbre e speriamo sia a disposizione. Calha dà segni di miglioramento, l'ora fatta a Como gli è servita".

Quanto conta l'aspetto psicologico visto che da tempo non vincete il derby? "Da inizio anno abbiamo sempre fatto la preparazione mentale a ogni partita e siamo migliorati. Conta la gestione di quello che siamo noi senza perdere la misura della realtà della partita. Ci siamo costruiti meritatamente le nostre ambizioni. Affrontiamo una squadra forte che ha perso solo due partite fino ad ora. Hanno dei giocatori top a livello individuale. Noi dobbiamo essere sereni".

Cosa si aspetta dalla sua squadra? "Mi aspetto determinazione e convinzione senza guardare le statistiche recenti del derby. L'esempio sono gli ultimi tre mesi dove abbiamo reagito anche a qualche delusione come quella contro il Bodo".

Il Milan soffre il blocco basso, un approccio diverso per voi è considerato? "Contano i momenti della partita e capire cosa bisogna fare. Nella partita di andata loro ci hanno costretto ad abbassarci. Non centra un approccio gara particolare, bisogna capire cosa vuole fare l'avversario senza fare errori. Questo non vuol dire che avremo un atteggiamento passivo. Andare a speculare non fa per noi".

Come sta vivendo la responsabilità Pio Esposito? "Pio Esposito ha la fortuna di avere compagni che lo aiutano, poi ha anche bravura individuale con la sua cultura del lavoro. Sta facendo una stagione impressionante, gestisce anche tutte le voci fuori. secondo me ha i numeri dalla sua parte. In area è devastante, è scaltro e furbo e siamo tutti molto contenti di quello che sta facendo".

Com'è cambiata l'Inter rispetto all'andata? "Dalle sconfitte bisogna sempre migliorare, per capire con umiltà quello che si deve fare. Anche qualche partita prima del derby si era vista una netta crescita. Mancava forse uno switch e poi abbiamo inanellato delle partite fatte bene".

La sconfitta con il derby ha dato lo switch? "Per me non è quella, per me è stata dopo il Napoli quando abbiamo perso 3-1".

Cosa pensi di Allegri? "Sono l'ultimo che può parlare di Max, abbiamo solo da imparare da lui, anche per come è come persona. Ultimamente ci siamo sentiti meno ma è anche venuto a Parma a vedere un allenamento mio. Mi piace avere a che fare con uno che sa di calcio. Quando uno vince ha tanto da trasmettere agli altri".

Come sta Bonny? Potremmo rivedere il trequartista? "Si può fare, quella di Como era un'esigenza dovuta alle assenze anche e all'avversario, visto che Fabregas ha messo tanti trequartisti. Bisogna lavorarci, Bonny sta bene".

Come sta supportando i compagni Lautaro? Si aspetta qualcosa in più dai leader che stanno mancando? "Lautaro è sempre presente con noi e sta migliorando. Sta cercando di dare una mano anche allo staff, è sempre presente e mi fa piacere perché si vede la leadership di un capitano. Leader? Abbiamo 25 giocatori che devono sempre tirare fuori il meglio".

Come sta Dumfries? "Sta meglio, ha fatto dei minuti con il Bodo e contro il Como. Si vede che gli manca ritmo ma sta migliorando e si mette a disposizione per recuperare la condizione fisica, mentale e anche il ritmo partita. Ha bisogno ancora di minuti, sono contento di averlo a disposizione".

Rispetto alla tua esperienza da giocatore, com'è la vigilia di un derby per giocatori tifosi? "Sono professionisti, a prescindere dalla squadra che tifano. Conta la loro professionalità e il rispetto dei compagni e della loro società. Sappiamo qual è la maturità che dobbiamo dimostrare".

Come sta vivendo i fischi Bastoni? "Sono cose che lui e noi non possiamo controllare, è la conseguenza di quello che è accaduto. Ci dispiace, è una persona matura e forte e sa bene quanto i suoi compagni lo rispettino e gli abbracci che gli mandiamo tutti i giorni. Le prestazioni nonostante i fischi sono state di ottimo livello".