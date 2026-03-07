La conferenza stampa di Allegri pre derby Milan-Inter in diretta | Live Pm

Se questo è il primo anno per essere competitivi per vincere già l'anno prossimo o serve più tempo e se l'anno prossimo si può parlare di vittorie: "Io dico che quando alleni il Milan, non puoi pensare di partire non avendo l'ambizione di arrivare in cima. Poi vince una e risulterà migliore, quella che vincerà. Poi il calcio è pieno di variabili e imprevisti. Un anno parte in un modo e fai male, l'anno dopo pensi di far male e invece fai alla grande perché sbaglia valutazione sulla squadra. Io conosco solo il lavoro, dando organizzazione, ordine. Nel rispetto della società, dando il massimo. Lavorando sempre per migliorare. Io non credo agli anni di rifondazione ecc. Io ho avuto la fortuna di tornare, ereditando ottimi giocatori. Le annate non sono tutte uguali, ci sono annate difficili e non so cosa sia successo l'anno scorso. Però ho trovato un gruppo e persone che ci ha permesso di essere dove siamo anche per valori morali".