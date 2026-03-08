Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano

Cosa hai fatto questa settimana? “Non sono uscito, ma comunque non esco mai (ride, ndr)”.

Come stai vivendo questo digiuno dal gol? “Non sono nel mio momento migliore, ma oggi c’è una grande opportunità per cambiare tutto. Sono pronto”