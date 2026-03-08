Pianeta Milan
Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Cosa hai fatto questa settimana? “Non sono uscito, ma comunque non esco mai (ride, ndr)”.

Come stai vivendo questo digiuno dal gol? “Non sono nel mio momento migliore, ma oggi c’è una grande opportunità per cambiare tutto. Sono pronto”

Ci credete ancora per lo scudetto? “Oggi vogliamo concentrarci solo su questa partita. Vogliamo diminuire il gap, ma intanto vogliamo vincere oggi. Poi vediamo dove saremo alla fine”

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere il derby Milan-Inter in diretta tv o streaming >>>

