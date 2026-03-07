Dopo la vittoria contro la Cremonese per 2-0 grazie ai gol di Pavlovic e Leao, il Milan si prepara a scendere in campo per un grandissimo appuntamento: domani sera alle ore 20:45 il Milan di Massimiliano Allegri si sconterà con l'Inter di Chivu in un infuocato Derby della Madonnina.
Verso Milan-Inter, le probabili formazioni: spazio ad Estupinan. In panchina Ricci
PROBABILI FORMAZIONI
Milan-Inter, derby della madonnina: le probabili formazioni di Allegri e Chivu alla vigilia del match della 28esima giornata di Serie A
Alla vigilia del match, con diversi calciatori non disponibili, la domanda sorge spontanea: chi scenderà in campo? Ecco le probabili formazioni della stracittadina. PROSSIMA SCHEDA >>>
