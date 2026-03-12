Pianeta Milan
Udinese, tegola per il rush finale: lesione al bicipite femorale per Zemura. Col Milan Arizala in campo?

Udinese, lungo stop per Zemura. Col Milan giocherà Arizala?
Jordan Zemura (Udinese), molto probabilmente, non sarà in campo col Milan a causa di un infortunio. Al suo posto giocherà Arizala? Ricordiamo che il colombiano fu ad un passo dai rossoneri a gennaio
L'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic perde un pezzo importante della sua squadra per l'ultima parte di campionato. Appena rientrato da un problema muscolare Hassane Kamara, i bianconeri perdono per diverso tempo Jordan Zemura che nelle ultime gare aveva giocato titolare sull'out mancino.

Udinese, Zemura ai box: spazio per Arizala?

Questo è il comunicato ufficiale diramato dall'Udinese sulle condizioni del giocatore zimbabwese. "Udinese Calcio comunica che, all'esito degli esami strumentali effettuati, Jordan Zemura ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già ricominciato l'iter riabilitativo e sarà valutato nelle prossime settimane".

Secondo le ultime indiscrezioni, l'esterno dovrà stare fuori circa 45 giorni per il grave infortunio al bicipite femorale. Con ogni probabilità, quindi, Zemura salterà la gara di 'San Siro' contro il Milan, in programma nel weekend del 12 aprile. Chissà se in campo ci sarà il giovane esterno sinistro Juan Arizala. Nello scorso mercato di gennaio, il colombiano era ad un passo dal Milan, ma poi la trattativa rallentò a causa dei piani che il Diavolo aveva in mente per la gestione del giocatore. In quei giorni, l'Udinese lo soffiò ai rossoneri con una trattativa lampo. Per lui sarà la prima volta a 'San Siro', lo stadio che sarebbe potuto diventare casa sua. Vediamo se risulterà un rimpianto per i rossoneri o meno.

