Udinese, lungo stop per Zemura. Col Milan giocherà Arizala?

Che retroscena di Galliani! Bomba sul futuro di Furlani al Milan. Kean è l’uomo giusto per il futuro?
Secondo le ultime indiscrezioni, l'esterno dovrà stare fuori circa 45 giorni per il grave infortunio al bicipite femorale. Con ogni probabilità, quindi, Zemura salterà la gara di 'San Siro' contro il Milan, in programma nel weekend del 12 aprile. Chissà se in campo ci sarà il giovane esterno sinistro Juan Arizala. Nello scorso mercato di gennaio, il colombiano era ad un passo dal Milan, ma poi la trattativa rallentò a causa dei piani che il Diavolo aveva in mente per la gestione del giocatore. In quei giorni, l'Udinese lo soffiò ai rossoneri con una trattativa lampo. Per lui sarà la prima volta a 'San Siro', lo stadio che sarebbe potuto diventare casa sua. Vediamo se risulterà un rimpianto per i rossoneri o meno.
