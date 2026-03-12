Udinese, lungo stop per Zemura. Col Milan giocherà Arizala?

Jordan Zemura (Udinese), molto probabilmente, non sarà in campo col Milan a causa di un infortunio. Al suo posto giocherà Arizala? Ricordiamo che il colombiano fu ad un passo dai rossoneri a gennaio

Udinese, Zemura ai box: spazio per Arizala?

Questo è il comunicato ufficiale diramato dall'Udinese sulle condizioni del giocatore zimbabwese. "Udinese Calcio comunica che, all'esito degli esami strumentali effettuati, Jordan Zemura ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già ricominciato l'iter riabilitativo e sarà valutato nelle prossime settimane".