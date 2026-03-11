Pianeta Milan
Milan-Inter, il premio di MVP del derby al giocatore più chiacchierato. Ora comincia una nuova stagione

Estupinan MVP di Milan-Inter: il derby può essere la svolta per il futuro
Il bolide di Pervis Estupinan ha regalato la vittoria al Milan nel derby con l'Inter. Per i tifosi rossoneri l'ecuadoriano è l'MVP della gara. Ora, per lui, comincia una nuova stagione decisiva per il futuro in rossonero
Il Milan di Massimiliano Allegri trionfa nel derby con l'Inter e colora Milano di rossonero. Decisivo il primo gol con la maglia del Diavolo di Pervis Estupinan, servito alle spalle di Luis Henrique con un pallone telecomandato di Youssouf Fofana. L'esterno ecuadoriano, inevitabilmente, è l'MVP di Milan-Inter per i tifosi del Diavolo.

Milan, l'MVP meno atteso del derby

(fonte: acmilan.com) "Il Milan trionfa nel Derby contro l'Inter con un risultato di 1-0, grazie all'eroe della notte di San Siro, Pervis Estupiñan. Il terzino sinistro è stato il protagonista assoluto della serata, segnando l'unico gol della partita al 35', con un tiro preciso di sinistro che ha trafitto la difesa avversaria. La sua rete ha illuminato San Siro, dimostrando ancora una volta il suo buon momento di forma, sottolineato anche da Mister Allegri nella conferenza pre-gara.

Estupiñan ha brillato per tutta la partita, non solo per il gol decisivo ma anche per la sua solidità difensiva. Ha effettuato tre interventi difensivi cruciali e ha contribuito in modo significativo alla fase offensiva, creando opportunità e mantenendo alta la pressione sugli avversari. La sua capacità di leggere il gioco e di inserirsi nei momenti giusti è stata fondamentale per il successo del Milan.

Pervis ha dimostrato di essere sempre più inserito nella squadra. Presenza costante e attenzione hanno permesso al Milan di mantenere il controllo del gioco. La sua prestazione è stata un esempio di cuore e determinazione, elementi chiave per il successo della squadra.

Con il 55% dei voti, ha superato nella corsa al premio di MVP Luka Modrić, eterno professore del centrocampo, e Strahinja Pavlović, statuario in difesa. Una prestazione eccezionale che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Bravo Pervis, continua così!".

La stagione di Estupinan, il derby è la svolta?

Dopo il derby, la domanda che i tifosi del Milan si fanno è legata al futuro di Estupinan: sarà un nuovo giocatore dopo l'immensa gioia del derby? Ora è complicato dare una risposta al quesito, ma una cosa è certa: mentalmente Pervis si sentirà più libero e potrà dimostrare le sue qualità in campo, come fatto al Villareal prima e al Brighton poi.

Prima del gol nel derby, Estupinan era forse il giocatore più chiacchierato dal mondo Milan. Arrivato la scorsa estate dal Brighton per 17 milioni di euro più bonus, il suo acquisto portava con sé un compito non semplice. L'ecuadoriano era l'erede designato di Theo Hernandez sulla fascia mancina e probabilmente questo, unito all'ambientamento in Italia mai scontato, ha pesato sui suoi primi mesi ricchi di errori e prestazioni negative. In stagione, l'eroe del derby ha raccolto 1101' in tutte le competizioni, divisi in 18 presenze totali con 1 gol e 1 assist a referto. Ora per lui comincia una nuova stagione: 10 partite da vivere al top per convincere chiunque che in questa squadra c'è spazio anche per lui.

