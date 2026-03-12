Verso Lazio-Milan, la stoccata di Isaksen: 'Possiamo vincere contro tutti'

Pianeta Milan
Lazio, Isaksen: “Milan? Possiamo vincere contro tutti, non vedo l’ora di giocare questa partita”

Gustav Isaksen, esterno della Lazio classe 2001, ha parlato in vista del match contro il Milan al termine della vittoria contro il Sassuolo: queste le sue parole
Archiviati i festeggiamenti post derby, il Milan si prepara ad affrontare la Lazio per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria contro la squadra di Sarri per dare continuità a quanto di buono fatto contro l'Inter. I biancocelesti, invece, arrivano dalla vittoria casalinga contro il Sassuolo e, a sostenerli, ci saranno per l'ultima volta anche i tifosi, che stanno preparando una maxi coreografia prima di riprendere la contestazione contro la società.

Verso Lazio-Milan, il commento di Isaksen

Al termine di Lazio-Sassuolo, Gustav Isaksen si è presentato davanti ai microfoni di 'DAZN' per commentare la vittoria della propria squadra. L'esterno biancoceleste si è espresso anche in vista del prossimo turno di campionato contro il Milan, in programma domenica 15 marzo alle 20:45. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Milan? Noi possiamo vincere contro tutti, quindi non vedo l’ora per questa partita. Dobbiamo trovare un grande motivazione per questa partita e prenderci i tre punti”.

