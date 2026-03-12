Verso Lazio-Milan, la stoccata di Isaksen: 'Possiamo vincere contro tutti'

Archiviati i festeggiamenti post derby, il Milan si prepara ad affrontare la Lazio per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria contro la squadra di Sarri per dare continuità a quanto di buono fatto contro l'Inter. I biancocelesti, invece, arrivano dalla vittoria casalinga contro il Sassuolo e, a sostenerli, ci saranno per l'ultima volta anche i tifosi, che stanno preparando una maxi coreografia prima di riprendere la contestazione contro la società.