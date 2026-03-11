Di Canio sul derby: 'Inter, c'è una psicosi nei confronti del Milan'

Paolo Di Canio, durante 'Sky Calcio Club' ha commentato la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter. Ecco le sue parole
Nella serata di ieri, il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto con merito contro l'Inter di Cristian Chivu grazie al primo gol rossonero del giocatore meno atteso prima del match, ovvero Pervis Estupinan. Il suo gol al 35', su splendido assist di Youssouf Fofana, è valso il settimo derby consecutivo senza sconfitta per il Diavolo di Max.
Milan-Inter, il commento di Paolo Di Canio al derby
—
Per i nerazzurri, il Milan sembra essere diventato un tabù. Non solo per i risultati, ma anche a livello di prestazione l'Inter è sembrata sottotono rispetto al suo solito. Probabilmente si tratta di una questione mentale, come sottolineato anche da Paolo Di Canio durante 'Sky Calcio Club'. Nel corso del programma, l'ex giocatore della Lazio ha commentato la vittoria rossonera nel derby della Madonnina. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.