LAZIO-MILAN

Lazio-Milan, arbitra Guida: precedenti positivi con i rossoneri ma resta il ricordo della Coppa Italia

Lazio-Milan, arbitra Guida: i precedenti del fischietto campano
Marco Guida arbitrerà Lazio-Milan nel prossimo turno di Serie A: ecco tutti i precedenti del fischietto di Torre Annunziata con i rossoneri
Sono state rese note le designazioni arbitrali per il 29° turno di Serie A. Lazio-Milan, in programma all'Olimpico, sarà diretta da Marco Guida, arbitro della sezione di Torre Annunziata. Per i rossoneri si tratta di una gara importante anche per il contesto: lo stadio tornerà infatti a riempirsi di tifosi biancocelesti dopo quattro partite disputate in un clima di contestazione quasi surreale.

Lazio-Milan, arbitra guida

Guida arriva alla sfida dopo un impegno europeo di prestigio, avendo diretto recentemente la gara di Champions League tra Newcastle e Barcellona. Gli assistenti del fischietto di Torre Annunziata saranno Peretti e Perrotti, mentre il quarto uomo sarà Ayroldi. In cabina VAR per Lazio-Milan ci saranno invece Daniele Chiffi e Lorenzo Maggioni.

I precedenti con il Milan sono complessivamente positivi: sotto la direzione di Guida i rossoneri hanno ottenuto 20 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte. Tuttavia il suo nome riporta alla memoria anche un episodio recente. Fu infatti lui ad arbitrare la sfida di Coppa Italia, proprio tra tra Lazio e Milan dello scorso 4 dicembre, una partita caratterizzata da diverse polemiche e conclusa con l’eliminazione dei rossoneri.

