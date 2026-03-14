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Serie A, il Napoli vince e si porta a -1 dal Milan: la situazione

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Il Napoli di Antonio Conte vince e convince contro il Lecce, portandosi a -1 dal Milan di Allegri: la classifica...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Napoli di Antonio Conte vince e convince contro il Lecce, portandosi a -1 dal Milan di Allegri, situato al secondo posto in classifica. Il diavolo renderà in campo domani sera contro la Lazio, in un match importantissimo in ottica scudetto.

Milan, il Napoli si avvicina...

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Al Diego Armando Maradona il Lecce di Di Francesco parte subito forte, trovando il gol al 3’ minuto con Siebert. Gli azzurri di Conte nel primo tempo faticano parecchio, non incidendo veramente e subendo tantissimo.

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Alla ripresa, Conte inserisce forze fresche:  dentro McTominay e De Bruyne, fuori Anguissa ed Elmas. La mossa, poi, si rivelerà positiva: Højlund segna subito, trovando il gol dell'1-1. Il Napoli poi prende fiducia e, al 67’, Politano porta i partenopei in vantaggio.

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In classifica, perciò, i partenopei accorciano, portandosi ad un solo punto di distanza dal Milan. Momentaneamente però, dato che, come detto precedentemente, il Milan ha una partita in meno e scenderà in campo solamente domani sera.

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