Alla ripresa, Conte inserisce forze fresche: dentro McTominay e De Bruyne, fuori Anguissa ed Elmas. La mossa, poi, si rivelerà positiva: Højlund segna subito, trovando il gol dell'1-1. Il Napoli poi prende fiducia e, al 67’, Politano porta i partenopei in vantaggio.
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In classifica, perciò, i partenopei accorciano, portandosi ad un solo punto di distanza dal Milan. Momentaneamente però, dato che, come detto precedentemente, il Milan ha una partita in meno e scenderà in campo solamente domani sera.
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