Dopo il successo control'Inter nel derby della Madonnina in campionato, il Milan di Massimiliano Allegri, domani sera, scenderà nuovamente in campo contro la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo il successo contro i nerazzurri, il Milan vuole riconfermarsi conquistando i 3 punti. I biancocelesti di Sarri, invece, proveranno a Dre del filo da torcere alla squadra di Allegri.
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PROBABILI FORMAZIONI
Lazio-Milan, probabili formazioni: confermato Estupinan. A centrocampo ballottaggio tra…
Lazio-Milan, Serie A: le probabili formazioni di Sarri e Allegri alla vigilia del match valido per la 29esima giornata
Con diversi indisponibili e squalificati da ambo le parti, chi scenderà in campo domani? Vediamo assieme le probabili formazioni di Lazio-Milan PROSSIMA SCHEDA >>>
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