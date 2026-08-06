Il prossimo colpo in uscita del Milan potrebbe essere David Odogu. Come riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio account X, il club rossonero sarebbe pronto a liberare in prestito il centrale tedesco. Gli innesti di Mario Gila e Sankhoun Diawara hanno chiuso le porte al classe 2006, alla ricerca di una nuova avventura per giocare con maggiore continuità. Sulle tracce del giocatore si starebbero già muovendo due club europei.

Il bilancio della prima stagione di Odogu al Milan

Nella sua prima stagione in rossonero, Odogu ha collezionato appena 5 minuti in Serie A in tre presenze con la prima squadra, a cui si aggiungono le tre partite giocate con il Milan Futuro. Arrivato la scorsa estate dal Wolfsburg per 7 milioni di euro, il difensore tedesco classe 2006 rappresenta uno il principale punto interrogativo dell’ultima annata del Milan. Un investimento importante su un profilo giovane, ribattezzato in Germania il “futuro Beckenbauer”, ma che a Milano non è riuscito a trovare spazio né continuità.

Calciomercato Milan Anderlecht e Mainz su Odogu

Odogu, Klopp osserva in ottica Nazionale

Secondo quanto riportato da, le due squadre maggiormente interessate asarebbero. Nel primo caso, il giocatore potrebbe fare esperienza in un campionato con minore pressione come quello belga, ma la seconda opzione potrebbe rivelarsi quella più interessante. Approdare al Mainz, per il classe 2006 rappresenterebbe l'occasione percampionato in cui è cresciuto calcisticamente con la maglia del Wolfsburg. Al momento, ilnon ha ancora trovato un'intesa con nessuno di questi due club per il prestito del tedesco, ma i prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per gli sviluppi della trattativa.è sulla lista dicome profilo selezionabile per lain vista del prossimo Europeo. Trovare una squadra in cui giocare con continuità sarà fondamentale per convincere il CT della Germania a concedergli un'occasione.