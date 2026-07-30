Arriva il terzo squillo ufficiale per il calciomercato estivo del Milan. Dopo aver blindato il reparto offensivo con l'innesto di Gonçalo Ramos e aver rinforzato la retroguardia con Mario Gila, la dirigenza di Via Aldo Rossi ha depositato ieri il contratto di un nuovo promettente difensore: si tratta di Sankhoun Diawara, centrale mancino classe 2006 prelevato a titolo definitivo dai francesi del Troyes.

L'operazione è stata conclusa sulla base di un esborso economico pari a 3 milioni di euro, a cui verrà aggiunta una percentuale sulla futura ed eventuale rivendita del cartellino a favore del club transalpino. Un investimento di prospettiva che si sposa perfettamente con le linee guida societarie rossonere.

I dettagli del contratto e la scelta della maglia numero 13

Scadenza contrattuale : 30 giugno 2031 (con opzione di prolungamento per un'ulteriore stagione sportiva).

: 30 giugno 2031 (con opzione di prolungamento per un'ulteriore stagione sportiva). Numero di maglia scelto : indosserà la numero 13 , una maglia pesantissima che in passato è appartenuta a un mito assoluto della storia rossonera come Alessandro Nesta.

: indosserà la , una maglia pesantissima che in passato è appartenuta a un mito assoluto della storia rossonera come Alessandro Nesta. Rendimento nell'ultima stagione: 14 presenze complessive nella Ligue 2 francese con la maglia del Troyes, di cui le ultime 12 disputate consecutivamente da titolare nella cavalcata che ha portato la squadra alla promozione nella massima serie.

Le prime parole di Diawara: "Il Milan è un club storico, essere qui è un sogno"

"Credo che il giorno in cui vedrò San Siro rimarrà impresso per sempre nella mia mente. Non vedo l'ora di esordire e di incontrare i tifosi rossoneri, i compagni di squadra e tutto lo staff. Quando mi hanno chiamato per dire che il Milan mi voleva, non ci ho neanche pensato e ho subito accettato".

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"Il Milan è un club storico ed è semplicemente incredibile fare parte di questa squadra. Spero che tutti mi accoglieranno bene e spero di dare il mio apporto alla squadra. È un grande club, ha un grande stadio e una grande tifoseria. È un sogno essere qui".

Il giovane centrale difensore francese, ma di origini senegalesi, si lega al club milanese con un contratto a lunghissimo termine. Di seguito riassumiamo la scheda dell'operazione e il rendimento recente del calciatore:Subito dopo la firma sul contratto, Diawara ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali ai microfoni dei canali societari del Milan, manifestando tutta la sua emozione per questa nuova avventura nel calcio italiano:Il classe 2006 ha poi proseguito elogiando la gloriosa storia del club del Diavolo:

L'avventura rossonera del nuovo acquisto entrerà subito nel vivo: Diawara è atteso nelle prossime ore per mettersi a disposizione del tecnico Rúben Amorim e si unirà direttamente al resto del gruppo squadra attualmente impegnato nella tournée estiva a Perth, nella Western Australia.