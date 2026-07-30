Lo stato della trattativa tra Milan e Fenerbahce per Rafael Leao e la presa di posizione di Gerry Cardinale: le ultime dall'esperto di mercato Fabrizio Romano
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L'uscita di Rafael Leao resta il tema di mercato più caldo a Casa Milan. Pochi giorni fa, un emissario del Fenerbahce si è presentato in Via Aldo Rossi per trattare direttamente con la dirigenza rossonera, ma di fronte a sé si è trovato Gerry Cardinale. Il proprietario del club rossonero si sta muovendo in prima persona per risolvere la questione. A svelare i retroscena dell'incontro è stato Fabrizio Romano, intervenuto a microfoni dell'emittente turca 'FF TV'.
Milan, termina l'era Leao? I suoi numeriNegli otto anni con la maglia del Milan, Leao ha segnato 80 gol e servito 65 assist in 291 presenze, diventando il 15° marcatore nella storia del club, oltre che il 6° assistman all-time. A livello realizzativo, la stagione 2025-2026 è stata la peggiore dalla 2020-2021. Il portoghese, infatti, ha chiuso a quota 10 reti e 3 assist in 31 presenze, per un totale di 13 contributi gol complessivi: nelle ultime sei annate il giocatore non aveva mai fatto meno di 25 nella somma tra gol e assist.
Calciomercato Milan, Leao al Fenerbahce? Le ultime da RomanoRomano ha ricostruito l'incontro tra Milan e Fenerbahce per discutere di Leao, svelando la posizione di Cardinale e la richiesta economica del club rossonero.
"I contatti tra la dirigenza del Fenerbahçe e il Milan vanno avanti anche dopo l'incontro avvenuto a Milano. Il club turco vuole davvero portare a casa Rafael Leão. Gerry Cardinale è stato chiarissimo durante il vertice: non c'è alcuna possibilità di fare un prestito con diritto di riscatto. L'unico modo per chiudere l'affare è spendere almeno 50 milioni di euro per un acquisto a titolo definitivo".
La concorrenza del Galatasaray e la smentita delle sirene inglesiSulle tracce del giocatore resta vivo anche l'interesse del Galatasaray. Nelle ultime ore sono emerse indiscrezioni riguardanti un possibile inserimento del Manchester United, ma Romano ha smentito tutto.
"In questa sessione di mercato Leão lascerà il Milan. La società rossonera ha tutta l'intenzione di venderlo. Il Fenerbahçe resta in corsa, ma adesso si è inserito con forza anche il Galatasaray. Al momento, invece, non risultano offerte o interessamenti concreti da parte di club della Premier League o della Liga."
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