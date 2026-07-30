L'uscita di Rafael Leao resta il tema di mercato più caldo a Casa Milan. Pochi giorni fa, un emissario del Fenerbahce si è presentato in Via Aldo Rossi per trattare direttamente con la dirigenza rossonera, ma di fronte a sé si è trovato Gerry Cardinale. Il proprietario del club rossonero si sta muovendo in prima persona per risolvere la questione. A svelare i retroscena dell'incontro è stato Fabrizio Romano, intervenuto a microfoni dell'emittente turca 'FF TV'.

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"I contatti tra la dirigenza del Fenerbahçe e il Milan vanno avanti anche dopo l'incontro avvenuto a Milano. Il club turco vuole davvero portare a casa Rafael Leão. Gerry Cardinale è stato chiarissimo durante il vertice: non c'è alcuna possibilità di fare un prestito con diritto di riscatto. L'unico modo per chiudere l'affare è spendere almeno 50 milioni di euro per un acquisto a titolo definitivo".

La concorrenza del Galatasaray e la smentita delle sirene inglesi

"In questa sessione di mercato Leão lascerà il Milan. La società rossonera ha tutta l'intenzione di venderlo. Il Fenerbahçe resta in corsa, ma adesso si è inserito con forza anche il Galatasaray. Al momento, invece, non risultano offerte o interessamenti concreti da parte di club della Premier League o della Liga."