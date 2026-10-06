Un'improvvisa bufera mediatica si abbatte sull'asse Francia-Italia, riaprendo vecchi capitoli societari del passato rossonero. Questa mattina il popolare quotidiano sportivo francese L'Équipe ha pubblicato in prima pagina una dettagliata inchiesta incentrata sui passati rapporti tra il Lille e il Milan, "legami ambigui" che secondo la testata transalpina sarebbero riconducibili alla gestione del fondo Elliott Management Corporation. I documenti e gli scambi di messaggi privati portati alla luce riguardano nello specifico il biennio compreso tra il 2020 e il 2022.

Si tratta di stagioni calde, nelle quali i due club hanno disputato prima l'Europa League (nella stagione 2020-2021) e successivamente la Champions League (2021-2022). Una contemporaneità nelle coppe europee che, stando alle tesi sollevate da L'Équipe, avrebbe potuto violare le severe normative UEFA in materia di multi-proprietà. Il fulcro dell'indagine giornalistica ruota attorno ad alcune comunicazioni riservate intercorse tra Giorgio Furlani, Maarten Petermann e Gordon Singer.

Le accuse de L'Équipe e l'ombra della multi-proprietà vietata

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La durissima replica del Fondo Elliott: «Accuse del tutto infondate»

«I magistrati italiani hanno esaminato e valutato tutto questo materiale, nel suo corretto contesto, e hanno raccomandato l'archiviazione del procedimento senza alcuna accusa. Siamo delusi, ma non sorpresi, nel constatare che, poco prima che tale raccomandazione venisse esaminata da un tribunale italiano, alcuni materiali selezionati siano stati divulgati pubblicamente, molto probabilmente da una controparte frustrata e incline a iniziative legali pretestuose, che non ha ottenuto successo in nessuna delle numerose azioni legali intraprese».

Secondo l'impianto accusatorio del quotidiano francese, quei contatti dimostrerebbero un'influenza diretta e contemporanea di Elliott - ufficialmente proprietario del Milan dal 2018 al 2022 - su entrambe le società calcistiche. Gli elementi raccolti getterebbero dunque un'ombra sulla trasparenza gestionale di Lille e Milan in quel preciso arco temporale. All'epoca dei fatti, Giorgio Furlani ricopriva il ruolo di membro del Consiglio d'Amministrazione del Milan proprio in quota Elliott, Gordon Singer rappresentava una delle figure di vertice dell'hedge fund di famiglia, mentre Petermann figurava come socio e dirigente della holding olandese Merlyn Partners, il veicolo societario che nel dicembre del 2020 rilevò il Lille dalle mani di Gérard Lopez.La tesi avanzata in Francia è che la reale natura dei rapporti finanziari e delle garanzie strutturate — che comprenderebbero un sistema di warrant, diritti di veto e holding dislocate tra il Lussemburgo e lo stato americano del Delaware — potesse configurare un aggiramento delle regole sportive. Va tuttavia specificato che, nella porzione dell'articolo accessibile gratuitamente, la testata non fa menzione di procedimenti in corso davanti alla giustizia sportiva né di sanzioni imminenti. I dettagli economici più sensibili rimangono protetti dal paywall riservato agli abbonati.A stretto giro di posta è arrivata la secca e perentoria smentita ufficiale da parte del fondo della famiglia Singer, che ha voluto fare totale chiarezza smontando punto per punto le indiscrezioni d'oltralpe e ricordando come il materiale sia già stato ampiamente vagliato in sede giudiziaria:

La nota ufficiale si chiude con un richiamo definitivo alla posizione già espressa dal massimo organismo calcistico continentale:

«La UEFA ha già esaminato la questione a suo tempo e ha stabilito in modo definitivo che Elliott non ha mai esercitato alcun controllo o influenza determinante sul Lille. L'unico rapporto di Elliott con il club francese è sempre stato esclusivamente quello di un mero finanziatore. In parole povere, nessuna di queste accuse ha il minimo fondamento».