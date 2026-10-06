Alexis Saelemaekers si opera e si ferma 4 mesi, ansia per Pervis Estupiñán. Rúben Amorim lancia i giovani mentre spunta l'idea Sebastiano Esposito sul mercato
Milan, Gila: "Il calcio di Amorim ci piace. Ecco perché ho detto 'no' all'Inter"
Una mattinata caldissima e ricca di colpi di scena scuote l'ambiente rossonero in questo martedì 6 ottobre 2026. Il Milan di Rúben Amorim si ritrova a dover gestire una pesantissima emergenza infortuni dopo gli impegni dei Nazionali, con i casi spinosi di Alexis Saelemaekers e Pervis Estupiñán a tenere banco a Milanello. Ma non c'è solo l'infermeria: a fare notizia oggi sono anche le parole di Yunus Musah a ESPN e le primissime indiscrezioni di calciomercato che accostano l'attaccante Sebastiano Esposito, attualmente in forza al Sassuolo ma cresciuto nel vivaio dell'Inter, agli obiettivi del club di Via Aldo Rossi. Ecco a voi le 'Top News' selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.
Ansia infortuni: Saelemaekers va sotto i ferri, è giallo su EstupiñánLa notizia più dolorosa della mattinata riguarda sicuramente Alexis Saelemaekers. Il trauma distorsivo alla caviglia destra rimediato la scorsa settimana si è rivelato molto più grave del previsto: la recente distorsione ha compromesso la stabilità del vecchio intervento al malleolo del 2024. Il belga andrà incontro a un'operazione chirurgica e a un lunghissimo stop stimato tra i 3 e i 4 mesi. Affidato a Instagram il suo sfogo: "Fa male stare lontano da ciò che ami, ma tornerò più forte".
Parallelamente, è scoppiato un vero e proprio giallo medico attorno a Pervis Estupiñán. Lo staff dell'Ecuador ha parlato di una distorsione con "trastorno interno", scatenando le interpretazioni dei media italiani tra chi ipotizza una lesione e chi un semplice fastidio al collaterale mediale. La verità assoluta si saprà solo nelle prossime ore, quando il laterale rientrerà in Italia e il Milan diramerà un comunicato ufficiale dopo i controlli di rito.
Le mosse di Amorim: spazio alla linea verde con Bartesaghi e MoreiraPer ovviare a questo doppio forfait simultaneo sulla fascia sinistra in vista del match di domenica contro il Sassuolo, l'allenatore portoghese Rúben Amorim è già al lavoro per ridisegnare lo scacchiere tattico, oscillando tra il preferito 3-4-2-1 e il collaudato 4-2-3-1.
In entrambi i moduli, i maggiori indiziati a prendersi una maglia da titolare sono i giovani Davide Bartesaghi (pronto a rilevare Estupiñán sia da terzino che da esterno a tutta fascia) e Diego Moreira, che occuperà la corsia trequartista lasciata libera da Saelemaekers. Come alternativa diretta a Moreira sulla trequarti, Amorim testerà con attenzione anche Alphadjo Cisse, reduce dall'ottima parentesi con l'Italia Under 21.
Il retroscena di Musah e l'irruzione di mercato su Sebastiano EspositoA portare una ventata di ottimismo ci ha pensato Yunus Musah dal ritiro degli Stati Uniti. Il centrocampista ha confessato a ESPN la sua felicità per questo inizio di stagione deluxe, svelando un retroscena estivo su Amorim:
“Mi telefonò prima del raduno per dirmi che avrebbe contato su di me. Pensavo fosse una bugia dei tecnici per trattenerti, invece ha mantenuto la parola dandomi tantissima fiducia”, ha spiegato il numero 80, rigenerato anche dopo l'ultimo anno non fortunato, ma sicuramente formativo, trascorso in prestito all'Atalanta.
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