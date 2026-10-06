Milan, Gila: "Il calcio di Amorim ci piace. Ecco perché ho detto 'no' all'Inter"

Una mattinata caldissima e ricca di colpi di scena scuote l'ambiente rossonero in questo martedì 6 ottobre 2026. Il Milan di Rúben Amorim si ritrova a dover gestire una pesantissima emergenza infortuni dopo gli impegni dei Nazionali, con i casi spinosi di Alexis Saelemaekers e Pervis Estupiñán a tenere banco a Milanello. Ma non c'è solo l'infermeria: a fare notizia oggi sono anche le parole di Yunus Musah a ESPN e le primissime indiscrezioni di calciomercato che accostano l'attaccante Sebastiano Esposito, attualmente in forza al Sassuolo ma cresciuto nel vivaio dell'Inter, agli obiettivi del club di Via Aldo Rossi. Ecco a voi le 'Top News' selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

Ansia infortuni: Saelemaekers va sotto i ferri, è giallo su Estupiñán

La notizia più dolorosa della mattinata riguarda sicuramente Alexis Saelemaekers. Il trauma distorsivo alla caviglia destra rimediato la scorsa settimana si è rivelato molto più grave del previsto: la recente distorsione ha compromesso la stabilità del vecchio intervento al malleolo del 2024.e a un lunghissimo stop stimato tra i 3 e i 4 mesi.: "Fa male stare lontano da ciò che ami, ma tornerò più forte".

Parallelamente, è scoppiato un vero e proprio giallo medico attorno a Pervis Estupiñán. Lo staff dell'Ecuador ha parlato di una distorsione con "trastorno interno", scatenando le interpretazioni dei media italiani tra chi ipotizza una lesione e chi un semplice fastidio al collaterale mediale. La verità assoluta si saprà solo nelle prossime ore, quando il laterale rientrerà in Italia e il Milan diramerà un comunicato ufficiale dopo i controlli di rito.

Le mosse di Amorim: spazio alla linea verde con Bartesaghi e Moreira

Per ovviare a questo doppio forfait simultaneo sulla fascia sinistra in vista del match di domenica contro il Sassuolo, l'allenatore portoghese, oscillando tra il preferito 3-4-2-1 e il collaudato 4-2-3-1.

In entrambi i moduli, i maggiori indiziati a prendersi una maglia da titolare sono i giovani Davide Bartesaghi (pronto a rilevare Estupiñán sia da terzino che da esterno a tutta fascia) e Diego Moreira, che occuperà la corsia trequartista lasciata libera da Saelemaekers. Come alternativa diretta a Moreira sulla trequarti, Amorim testerà con attenzione anche Alphadjo Cisse, reduce dall'ottima parentesi con l'Italia Under 21.

Il retroscena di Musah e l'irruzione di mercato su Sebastiano Esposito

A portare una ventata di ottimismo ci ha pensato Yunus Musah dal ritiro degli Stati Uniti. Il centrocampista, svelando un retroscena estivo su Amorim:

“Mi telefonò prima del raduno per dirmi che avrebbe contato su di me. Pensavo fosse una bugia dei tecnici per trattenerti, invece ha mantenuto la parola dandomi tantissima fiducia”, ha spiegato il numero 80, rigenerato anche dopo l'ultimo anno non fortunato, ma sicuramente formativo, trascorso in prestito all'Atalanta.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Infine, la mattinata si accende con una clamorosa indiscrezione di mercato. I radar degli scout rossoneri si sono posati con decisione su. La punta classe 2002, che sta facendo benissimo proprio con il Sassuolo (prossimo avversario del Diavolo),. Un affare futuribile - da circa 20 milioni di euro - che porta con sé un retrogusto particolare, dato il passato del calciatore cresciuto nel settore giovanile dei rivali storici dell'Inter.