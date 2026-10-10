Dopo la lunghissima pausa per gli impegni delle varie nazionali, il Milan di Ruben Amorim è pronto a scendere nuovamente in campo con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria conquistata alcune settimane fa contro il Lecce.

I rossoneri, impegnati domani domenica 11 ottobre alle ore 18:00 a Reggio Emilia, affronteranno il Sassuolo di Alberto Aquilani, ex calciatore rossonero, nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. Ma quali saranno le possibili scelte dei due allenatori? Ecco, di seguito, le probabili formazioni in vista della partita.

Sassuolo-Milan, le probabili scelte degli allenatori

L'ex allenatore deldovrebbe affidarsi al 4-4-1-1 contra i pali. Davanti al portiere francese, la linea difensiva potrebbe essere composta daal centro, affiancati dasu sugli esterni.

A centrocampo invece, Chukwueze e Moreira sono attesi sulle fasce mentre la coppia centrale potrebbe essere formata dai soliti Luka Modrić e Adrien Rabiot. Sulla trequarti invece Pulisic si troverà alle spalle di Ramos.

PROBABILE FORMAZIONE - Maignan, Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi, Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira, Pulisic , G. Ramos

A disposizione: Bouyer, Torriani, Tomori, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Estupinan, Musah, Comotto, Jashari, Loftus-Cheek, Hutchinson, Cisse, Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Probabile Formazione Sassuolo

Per quanto riguarda i neroverdi,ha ancora alcuni dubbi in vista della sfida contro i rossoneri. La situazione più delicata riguardaportiere neroverde le cui condizioni restano comunque da monitorare: in caso di forfait in porta ci saràAl centro della difesa dovrebbero figurarementre, a centrocampo resta aperto il ballottaggio tra, con Aquilani chiamato valutare quale sia la soluzione migliore.

In attacco, spazio al tridente formato da Berardi, Laurentiè e Sebastiano Esposito, recentemente finito nei radar rossoneri per il prossimo giugno.