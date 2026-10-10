Le probabili scelte di Ruben Amorim e Alberto Aquilani in vista di Sassuolo-Milan, in programma domani pomeriggio alle ore 18:00
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Dopo la lunghissima pausa per gli impegni delle varie nazionali, il Milan di Ruben Amorim è pronto a scendere nuovamente in campo con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria conquistata alcune settimane fa contro il Lecce.
I rossoneri, impegnati domani domenica 11 ottobre alle ore 18:00 a Reggio Emilia, affronteranno il Sassuolo di Alberto Aquilani, ex calciatore rossonero, nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. Ma quali saranno le possibili scelte dei due allenatori? Ecco, di seguito, le probabili formazioni in vista della partita.
Sassuolo-Milan, le probabili scelte degli allenatoriL'ex allenatore del Manchester United dovrebbe affidarsi al 4-4-1-1 con Mike Maignan tra i pali. Davanti al portiere francese, la linea difensiva potrebbe essere composta da Gila e De Winter al centro, affiancati da Pavlovic e Bartesaghi su sugli esterni.
A centrocampo invece, Chukwueze e Moreira sono attesi sulle fasce mentre la coppia centrale potrebbe essere formata dai soliti Luka Modrić e Adrien Rabiot. Sulla trequarti invece Pulisic si troverà alle spalle di Ramos.
PROBABILE FORMAZIONE - Maignan, Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi, Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira, Pulisic , G. Ramos
A disposizione: Bouyer, Torriani, Tomori, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Estupinan, Musah, Comotto, Jashari, Loftus-Cheek, Hutchinson, Cisse, Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Probabile Formazione SassuoloPer quanto riguarda i neroverdi, Aquilani ha ancora alcuni dubbi in vista della sfida contro i rossoneri. La situazione più delicata riguarda Murić, portiere neroverde le cui condizioni restano comunque da monitorare: in caso di forfait in porta ci sarà Turati. Al centro della difesa dovrebbero figurare Caleta-Car e Leysen mentre, a centrocampo resta aperto il ballottaggio tra Bakola e Adzic, con Aquilani chiamato valutare quale sia la soluzione migliore.
In attacco, spazio al tridente formato da Berardi, Laurentiè e Sebastiano Esposito, recentemente finito nei radar rossoneri per il prossimo giugno.
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