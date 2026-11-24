In Atalanta-Inter 4-4, decisivi Charles De Ketelaere e Franck Kessié. Gol e assist per Álvaro Morara e Niclas Füllkrug. Seconda giovinezza per Junior Messias al Genoa
Perché De Ketelaere al Milan non ha funzionato? | VIDEO
IL RENDIMENTO DEGLI EX MILAN
Come ogni settimana, 'PianetaMilan.it' non vi presenta soltanto le gesta dei giocatori di proprietà del Milan in prestito presso altre società, ma concede anche un po' di spazio anche ai giocatori che, passati di recente in maglia rossonera con alterne fortune, hanno brillato nell'ultimo weekend di campionato o di coppa nazionale. Nelle prossime schede scopriremo quali ex milanisti hanno lasciato il segno, infiammando i cuori rossoneri di nostalgia o di rammarico.
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