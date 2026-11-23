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MILAN IN PRESTITO: LA DIFESA

I giocatori del Milan in prestito, un potenziale tesoretto

Athekame non va a referto da ottobre. Odogu, chi l'ha visto? | Difesa

Athekame ha collezionato, fin qui, 14 presenze con l'OL tra Ligue 1 (11), Europa League (2) e preliminari di Champions League (una) per un totale di 1.182' sul terreno di gioco;

ha collezionato, fin qui, 14 presenze con l'OL tra Ligue 1 (11), Europa League (2) e preliminari di Champions League (una) per un totale di 1.182' sul terreno di gioco; Al suo attivo ha 2 gol (contro Auxerre e Rennes) e 3 assist (contro Le Havre, Rennes e Nizza), tutto in campionato;

Nell'ultima partita di Ligue 1, Nizza-Lione 0-1, Athekame ha giocato titolare ed è stato sostituito al 74';

Da notare come, dopo un avvio di stagione sfolgorante, l'ex Young Boys non contribuisca ad una rete dell'OL - nel frattempo passata dalla conduzione tecnica di Paulo Fonseca a quella di Carlos Vicens - dallo scorso 18 ottobre.

Odogu , invece, non è neanche una comparsa al Tolosa: in 11 partite di campionato non ha giocato neanche un minuto;

, invece, non è neanche una comparsa al Tolosa: in 11 partite di campionato non ha giocato neanche un minuto; È stato in panchina soltanto 6 volte e non viene convocato dallo scorso 16 ottobre;

Secondo i primi 'rumors' di calciomercato, a gennaio farà ritorno al Milan che lo girerà altrove in prestito per farlo giocare.

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Siamo giunti alla fine della 12^ giornata della, ildivola in classifica e 'PianetaMilan.it', al contempo, continuerà ad aggiornarvi settimanalmente sulle prestazioni dei calciatori che il club di Via Aldo Rossi ha ceduto inin estate. Considerando anche il- la Seconda Squadra del Diavolo che milita nel Girone B del campionato di Serie D - sono beni calciatori in prestito presso altri club dopo l'ultima sessione estiva di. Ve li presentiamo, scheda per scheda, utilizzando le statistiche del popolare sito web 'Transfermarkt'.Sono due i difensori prestati dal Milan nell'ultima sessione estiva di mercato, entrambi a compagini della Ligue 1 francese. Si tratta di, classe 2004, terzino destro svizzero e, classe 2006, centrale tedesco. Tanto Athekame quanto Odogu sono stati ceduti rispettivamente all'e alcon la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2027. I due, però, stanno vivendo stagioni un po' agli antipodi.