Ecco le statistiche Transfermarkt dei 9 calciatori del Milan in prestito in questa stagione. Scopri le cifre dei riscatti e chi sta brillando in Europa
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MILAN IN PRESTITO: LA DIFESA
I giocatori del Milan in prestito, un potenziale tesorettoSiamo giunti alla fine della 12^ giornata della Serie A 2026-2027, il Milan di Rúben Amorim vola in classifica e 'PianetaMilan.it', al contempo, continuerà ad aggiornarvi settimanalmente sulle prestazioni dei calciatori che il club di Via Aldo Rossi ha ceduto in prestito in estate. Considerando anche il Milan Futuro - la Seconda Squadra del Diavolo che milita nel Girone B del campionato di Serie D - sono ben 9 i calciatori in prestito presso altri club dopo l'ultima sessione estiva di calciomercato. Ve li presentiamo, scheda per scheda, utilizzando le statistiche del popolare sito web 'Transfermarkt'.
Athekame non va a referto da ottobre. Odogu, chi l'ha visto? | DifesaSono due i difensori prestati dal Milan nell'ultima sessione estiva di mercato, entrambi a compagini della Ligue 1 francese. Si tratta di Zachary Athekame, classe 2004, terzino destro svizzero e David Odogu, classe 2006, centrale tedesco. Tanto Athekame quanto Odogu sono stati ceduti rispettivamente all'Olympique Lione e al Tolosa con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2027. I due, però, stanno vivendo stagioni un po' agli antipodi.
- Athekame ha collezionato, fin qui, 14 presenze con l'OL tra Ligue 1 (11), Europa League (2) e preliminari di Champions League (una) per un totale di 1.182' sul terreno di gioco;
- Al suo attivo ha 2 gol (contro Auxerre e Rennes) e 3 assist (contro Le Havre, Rennes e Nizza), tutto in campionato;
- Nell'ultima partita di Ligue 1, Nizza-Lione 0-1, Athekame ha giocato titolare ed è stato sostituito al 74';
- Da notare come, dopo un avvio di stagione sfolgorante, l'ex Young Boys non contribuisca ad una rete dell'OL - nel frattempo passata dalla conduzione tecnica di Paulo Fonseca a quella di Carlos Vicens - dallo scorso 18 ottobre.
- Odogu, invece, non è neanche una comparsa al Tolosa: in 11 partite di campionato non ha giocato neanche un minuto;
- È stato in panchina soltanto 6 volte e non viene convocato dallo scorso 16 ottobre;
- Secondo i primi 'rumors' di calciomercato, a gennaio farà ritorno al Milan che lo girerà altrove in prestito per farlo giocare.
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