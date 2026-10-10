Le pagelle di Atalanta-Milan, partita valida per la 6ª giornata del campionato Primavera 1 2026-2027 che si è disputata al ‘Centro Sportivo Bortolotti’
Milan Primavera, Renna dopo il ko con la Roma: "Le espulsioni si potevano evitare, siamo stati immaturi" | PM
Nel primo pomeriggio, al ‘Centro Sportivo Bortolotti’ di Ciserano (BG) è andata in scena Atalanta-Milan Primavera, match valido per la 6ª giornata del campionato Primavera 1. I padroni di casa si sono imposti per 2-0 sui rossoneri grazie alle reti di Adriano Ciapini (9') e Gerard Ruiz (48'): terza sconfitta consecutiva per l'Under 20 e seconda di fila senza gol segnati.. Ecco le nostre pagelle con voti e giudizi dei rossoneri e di mister Giovanni Renna.
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