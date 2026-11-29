Uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi giorni in ottica mercato del Milan è quello di Ardon Jashari. Si rincorrono voci su club interessati in Italia e in Europa, con il club rossonero che ha preso posizione e difficilmente cambierà idea. A fornire gli ultimi dettagli sul futuro del centrocampista svizzero è stato l'esperto di mercato Matteo Moretto.

Jashari-Milan: un feeling che deve ancora sbocciare

Contatti tra il PSV e Jashari: Moretto svela la posizione del Milan

"Il PSV ha contattato l'entourage di Jashari per capire se ci sono le condizioni per portare avanti una trattativa. Ad oggi non c’è nulla: il Milan vuole trattenerlo, ha fatto un investimento su Jashari e vuole dargli fiducia in ottica futura. E poi c'è anche la volontà del calciatore, che vuole dimostrare tutte le proprie qualità al Milan. Non prevedo un'uscita di Jashari salvo offerte fuori mercato".

Il gol contro il Frosinone e la fiducia di Amorim

L'avventura dialnon è stata finora all'altezza delle aspettative. Arrivato nell'estate 2025 dal Club Brugge peril centrocampista svizzero ha dovuto fare i conti con una frattura del perone che ne ha condizionato pesantemente la prima stagione in rossonero. Con l'arrivo disi è aperta una nuova opportunità, ma il classe 2002 non è ancora riuscito a conquistare un posto stabile nell'undici titolare.Intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano,ha confermato i contatti tra la dirigenza dele l'entourage di, ma ha anche chiarito che ilnon ha alcuna intenzione di privarsi del mediano elvetico a gennaio.L'avvio di stagione diè stato modesto, maha sempre avuto fiducia in lui. La svolta del suo percorso alpotrebbe essere arrivato pochi giorni fa: il centrocampista ha trovato la suain occasione del match contro il Frosinone. Segnare non è il suo compito principale, è pur sempre un mediano, ma il gol realizzato a San Siro