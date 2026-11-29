L'esperto di mercato Matteo Moretto conferma i contatti tra il PSV e Jashari: il piano del Milan in vista del mercato di gennaio
Milan, presente in sede gli agenti di Jashari | PM News
Uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi giorni in ottica mercato del Milan è quello di Ardon Jashari. Si rincorrono voci su club interessati in Italia e in Europa, con il club rossonero che ha preso posizione e difficilmente cambierà idea. A fornire gli ultimi dettagli sul futuro del centrocampista svizzero è stato l'esperto di mercato Matteo Moretto.
Jashari-Milan: un feeling che deve ancora sbocciareL'avventura di Jashari al Milan non è stata finora all'altezza delle aspettative. Arrivato nell'estate 2025 dal Club Brugge per 34 milioni di euro più bonus, il centrocampista svizzero ha dovuto fare i conti con una frattura del perone che ne ha condizionato pesantemente la prima stagione in rossonero. Con l'arrivo di Ruben Amorim si è aperta una nuova opportunità, ma il classe 2002 non è ancora riuscito a conquistare un posto stabile nell'undici titolare.
Contatti tra il PSV e Jashari: Moretto svela la posizione del MilanIntervenuto nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Moretto ha confermato i contatti tra la dirigenza del PSV e l'entourage di Jashari, ma ha anche chiarito che il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi del mediano elvetico a gennaio.
"Il PSV ha contattato l'entourage di Jashari per capire se ci sono le condizioni per portare avanti una trattativa. Ad oggi non c’è nulla: il Milan vuole trattenerlo, ha fatto un investimento su Jashari e vuole dargli fiducia in ottica futura. E poi c'è anche la volontà del calciatore, che vuole dimostrare tutte le proprie qualità al Milan. Non prevedo un'uscita di Jashari salvo offerte fuori mercato".
Il gol contro il Frosinone e la fiducia di AmorimL'avvio di stagione di Jashari è stato modesto, ma Amorim ha sempre avuto fiducia in lui. La svolta del suo percorso al Milan potrebbe essere arrivato pochi giorni fa: il centrocampista ha trovato la sua prima rete in rossonero in occasione del match contro il Frosinone. Segnare non è il suo compito principale, è pur sempre un mediano, ma il gol realizzato a San Siro potrebbe aiutarlo a sbloccarsi soprattutto sotto il punto di vista mentale.
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