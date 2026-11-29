Milan, Modrić e Jashari sono a Perth: accoglienza da stella per il croato

Il futuro di Ardon Jashari potrebbe diventare uno dei temi del prossimo calciomercato invernale. Il centrocampista svizzero è finito nel mirino del PSV Eindhoven, che starebbe valutando la possibilità di presentare al Milan un'offerta per portarlo in Olanda già a gennaio. La formula ipotizzata sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che permetterebbe al club olandese di valutare il giocatore prima di un eventuale acquisto definitivo.

L'interesse del PSV era già emerso , si parlava già di contatti tra la società e l'entourage del centrocampista per conoscere le condizioni contrattuali dell'operazione. Jashari, arrivato a Milano nell'estate del 2025 dal Bruges per 39 milioni di euro tra parte fissa e bonus, potrebbe prendere in considerazione una nuova esperienza dopo una prima fase in rossonero caratterizzata da un minutaggio non sempre continuo.

Il regolamento FIFA complica tutto: il Milan ha già sei prestiti all'estero

A rendere particolarmente complicata la possibile operazione non sarebbe soltanto la volontà del Milan, ma anche una questione regolamentare. Come ricordato, infatti, dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il club rossonero ha già raggiunto il limite massimo di sei calciatori ceduti in prestito contemporaneamente a società straniere.

L'articolo 10 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori stabilisce infatti un tetto di 6 prestiti internazionali in uscita per ciascun club, con alcune eccezioni, tra cui quella relativa agli Under 21 formati nel club. Attualmente, secondo la ricostruzione del quotidiano, il Milan ha all'estero Christopher Nkunku, Santiago Giménez, Youssouf Fofana, Zachary Athekame, David Odogu e Andrej Kostić.

Per questo motivo, anche qualora il PSV dovesse formalizzare la propria proposta, il Diavolo non potrebbe accettare un ulteriore trasferimento temporaneo all'estero senza liberare prima uno degli slot disponibili. L'eventuale rientro anticipato di uno dei sei giocatori potrebbe cambiare lo scenario, ma in assenza di questa possibilità la risposta rossonera sarebbe negativa.

Jashari, il gol al Frosinone non cambia il quadro

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La situazione arriva pochi giorni dopo un momento significativo per il centrocampista svizzero: contro il Frosinone Jashari ha infatti realizzato il suo primo gol con la maglia del Milan. Una rete importante sul piano personale, che potrebbe rappresentare un punto di partenza per trovare maggiore continuità nella seconda parte della stagione.L'interesse del PSV testimonia comunque che il suo profilo continua ad avere estimatori sul mercato europeo. Per il Milan, però, la priorità è capire quale ruolo possa avere Jashari nel progetto tecnico e valutare eventuali proposte senza compromettere la gestione della rosa. Al momento, la strada verso l'Olanda appare bloccata soprattutto dal regolamento: per lasciarlo partire in prestito a gennaio servirebbe prima liberare un posto.