Nella sessione invernale di calciomercato che aprirà i battenti tra un mese (28 dicembre 2026) il Milan, come noto, intende rinforzarsi in maniera adeguata per poter competere per le primissime posizioni in classifica: le priorità del club di Via Aldo Rossi, secondo quanto filtra dai più alti piani dirigenziali, sono un esterno di fascia e un attaccante.

L'idea del Milan è quella di cedere al miglior offerente Pervis Estupiñán — il quale, nonostante le chance concessegli dal tecnico Rúben Amorim in questa prima parte di stagione, ha continuato a deludere su tutta la linea — e di sostituirlo con un terzino sinistro di quantità e qualità. Serve un profilo che possa giocare anche a tutta fascia di modo da risultare performante al 100% sia nel caso l'allenatore portoghese scelga il 4-2-3-1 o il 4-4-1-1, sia che scelga di scendere in campo con il 3-4-2-1, suo vero e proprio marchio di fabbrica.

Da Balde all'idea di PianetaMilan.it: spunta David Raum

Il Milan è fortemente interessato, per esempio, ad, in uscita daled è probabile che faccia un tentativo per prenderlo qualora le condizioni economiche fossero favorevoli. Il fatto che sia Estupiñán sia Balde siano assistiti dalla, agenzia diin ottimi rapporti di lavoro con il club meneghino, può facilitare la doppia trattativa in entrata e in uscita.

Noi di 'PianetaMilan.it', però, vi suggeriamo di tenere d'occhio per il Milan un altro interprete del ruolo ricercato in casa rossonera. Un nome di cui, finora, non si è parlato in orbita Diavolo ma che potrebbe tornare d'attualità all'improvviso: David Raum.

Prezzo, scadenza e numeri: perché Raum è un'occasione per il Milan

Classe 1998, il poderoso laterale mancino delandrà in scadenza di contratto con ial termine di questa stagione: valutato dal popolare portale ' Transfermarkt , può partire già a gennaio per una cifra inferiore —— nel caso in cui arrivasse un'offerta da un top club. E il Milan è certamente uno di questi.

Raum è un esterno dalla spiccata propensione offensiva, che spinge molto e crossa tanto; è dinamico, resistente ed è in possesso di un ottimo tiro dalla lunga distanza. Cresciuto nel Greuther Fürth e rivelatosi nel TSG Hoffenheim, è passato al RB Lipsia nel 2022 diventandone capitano con il passare delle stagioni. Il suo identikit statistico parla chiaro:

Stagione 2026-2027 : 2 gol e 2 assist in 16 partite tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania;

: 2 gol e 2 assist in 16 partite tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania; Esperienza internazionale : punto di forza della Nazionale della Germania , con cui ha già disputato 40 gare ;

: punto di forza della Nazionale della , con cui ha già disputato ; Formula dell'affare: acquisto a prezzo scontato a gennaio oppure colpo a parametro zero a fine stagione.

L'asse con l'agenzia 'ROOF' e l'effetto Markus Krösche

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Tammy Abraham : due anni fa per l'arrivo in prestito dell'attaccante inglese dalla Roma;

: due anni fa per l'arrivo in prestito dell'attaccante inglese dalla Roma; Leon Goretzka : non più tardi dello scorso maggio, quando il Diavolo ha trattato a lungo il centrocampista prima del ribaltone tecnico e societario voluto dal proprietario Gerry Cardinale ;

: non più tardi dello scorso maggio, quando il Diavolo ha trattato a lungo il centrocampista prima del ribaltone tecnico e societario voluto dal proprietario ; Virgil van Dijk: proprio in queste ultime settimane, giacché la 'ROOF' cura anche gli interessi del difensore olandese, obiettivo dichiarato del Milan per la prossima stagione qualora non dovesse rinnovare con il Liverpool.

A rendere ancora più concreta questa pista c'è un intreccio di rapporti già consolidati. Raum è infatti assistito dalla, agenzia con cui il Milan ha aperto molti canali in questi ultimi mesi:

Inoltre, l'imminente arrivo nel ruolo di 'Head of Football' del Milan di un altro tedesco, Markus Krösche, potrebbe rappresentare quel 'boost' decisivo allo sviluppo di una trattativa con il calciatore e i suoi rappresentanti. Raum è affascinato dal campionato italiano e verrebbe a giocare in Serie A molto volentieri, tanto che si registrano già 'rumors' di contatti con Juventus e Roma. Il Milan, però, forte dei buoni rapporti con gli agenti e dell'arrivo di Krösche, se vuole può sbaragliare qualsiasi tipo di concorrenza.