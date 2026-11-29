Il patron rossonero rientra dagli USA per il posticipo della Unipol Domus: pagata la clausola da 4,5 milioni all'Eintracht, possibile arrivo di Timmo Hardung
Cardinale da Milanello: "Pronto per il mercato di gennaio, stiamo lavorando molto"
Il Milan di Rúben Amorim giocherà domani sera, nel 'Monday Night' di campionato, alla 'Unipol Domus' di Cagliari contro i sardi di Fabio Pisacane e sugli spalti dello stadio dei rossoblu ci sarà anche il proprietario Gerry Cardinale che, questa sera — come confermato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola — tornerà nuovamente a Milano dagli Stati Uniti d'America per poi seguire la squadra in trasferta.
La 'rosea', contestualmente, ha aggiunto come sia atteso — a breve — anche l'annuncio dell'ufficialità di Markus Krösche come nuovo 'Head of Football' del Milan: una notizia che, come si ricorderà, Cardinale aveva in qualche modo 'spoilerato' la sera del derby vinto contro l'Inter per 3-1 qualche settimana fa. L'intesa tra Milan e Krösche è totale: i rossoneri hanno pagato la clausola di 4,5 milioni di euro per liberarlo dal contratto in essere con l'Eintracht Francoforte fino al 30 giugno 2028 e si preparano ad accoglierlo nel loro management.
Chi è Markus Krösche: la carriera e i grandi colpi di mercatoDopo le esperienze da allenatore nella Seconda Squadra del Paderborn (2014-2015), da vice allenatore nel Bayer Leverkusen (2015-2017), da direttore sportivo nello stesso Paderborn prima (2017-2019) ed al RB Lipsia poi (2019-2021), Krösche compie il salto di qualità nel Milan chiudendo con successo un'esperienza da direttore tecnico dell'Eintracht Francoforte dal 2021 al 2026, con tanto di qualificazioni in Champions League conquistate e di un'Europa League messa in bacheca nel 2022.
Tanto a Lipsia quanto a Francoforte, Krösche si è contraddistinto per la sua straordinaria abilità nello scovare talenti a poco prezzo e poi rivenderli a peso d'oro:
- Al RB Lipsia: Dominik Szoboszlai, Joško Gvardiol, Dani Olmo e Christopher Nkunku;
- All'Eintracht Francoforte: Randal Kolo Muani, Omar Marmoush, Hugo Ekitike, Nathaniel Brown e Willian Pacho.
Ma a Milano, oltre all'abilità nel lavoro di scouting e player trading, dovrà anche essere bravo a compiere quello step in più da dirigente: ovvero resistere alle offerte dei top club, confermare i migliori e costruire una squadra sempre più forte anno dopo anno, con l'obiettivo di riportare il Milan nell'élite del calcio italiano ed europeo.
Annuncio a dicembre e mercato di gennaio: la nuova squadra dirigenzialeL'idea del Milan è quella di annunciare ufficialmente Krösche nei primi giorni del mese di dicembre, di modo che il nuovo dirigente possa essere pienamente operativo per il calciomercato di gennaio. Anche se, in realtà, Krösche è già a stretto contatto con il proprietario Gerry Cardinale da settimane e sta già lavorando — sotto traccia — per rinforzare il Diavolo di Amorim nella campagna invernale: dovrà essere bravo a piazzare i giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico e sostituirli con calciatori sempre più forti e funzionali ai principi di gioco del tecnico portoghese.
- Hendrik Almstadt (Director of Player Trading);
- Bobby Gardiner (Director of Football Intelligence);
- Tiago Estevão (Head of Recruitment);
- Donato Lomonte (Direttore Area Scouting).
Tuttavia, è possibile che porti con sé anche dei collaboratori di fiducia. Non è escluso, per esempio, che il fidato Timmo Hardung — suo direttore sportivo all'Eintracht Francoforte — possa seguirlo in Italia: i rapporti tra i due, nonostante i 'rumors' circolati negli ultimi giorni, erano e restano ottimi.
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