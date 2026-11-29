Il Milan di Rúben Amorim giocherà domani sera, nel 'Monday Night' di campionato, alla 'Unipol Domus' di Cagliari contro i sardi di Fabio Pisacane e sugli spalti dello stadio dei rossoblu ci sarà anche il proprietario Gerry Cardinale che, questa sera — come confermato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola — tornerà nuovamente a Milano dagli Stati Uniti d'America per poi seguire la squadra in trasferta.

La 'rosea', contestualmente, ha aggiunto come sia atteso — a breve — anche l'annuncio dell'ufficialità di Markus Krösche come nuovo 'Head of Football' del Milan: una notizia che, come si ricorderà, Cardinale aveva in qualche modo 'spoilerato' la sera del derby vinto contro l'Inter per 3-1 qualche settimana fa. L'intesa tra Milan e Krösche è totale: i rossoneri hanno pagato la clausola di 4,5 milioni di euro per liberarlo dal contratto in essere con l'Eintracht Francoforte fino al 30 giugno 2028 e si preparano ad accoglierlo nel loro management.

Chi è Markus Krösche: la carriera e i grandi colpi di mercato

Dopo le esperienze da allenatore nella Seconda Squadra del(2014-2015), da vice allenatore nel(2015-2017), da direttore sportivo nello stesso Paderborn prima (2017-2019) ed alpoi (2019-2021), Krösche compie il salto di qualità nel Milan chiudendo con successo un'esperienza da direttore tecnico dell'dal 2021 al 2026, con tanto di qualificazioni in Champions League conquistate e di un'messa in bacheca nel 2022.

Tanto a Lipsia quanto a Francoforte, Krösche si è contraddistinto per la sua straordinaria abilità nello scovare talenti a poco prezzo e poi rivenderli a peso d'oro:

Al RB Lipsia : Dominik Szoboszlai, Joško Gvardiol, Dani Olmo e Christopher Nkunku;

: Dominik Szoboszlai, Joško Gvardiol, Dani Olmo e Christopher Nkunku; All'Eintracht Francoforte: Randal Kolo Muani, Omar Marmoush, Hugo Ekitike, Nathaniel Brown e Willian Pacho.

Ma a Milano, oltre all'abilità nel lavoro di scouting e player trading, dovrà anche essere bravo a compiere quello step in più da dirigente: ovvero resistere alle offerte dei top club, confermare i migliori e costruire una squadra sempre più forte anno dopo anno, con l'obiettivo di riportare il Milan nell'élite del calcio italiano ed europeo.

Annuncio a dicembre e mercato di gennaio: la nuova squadra dirigenziale

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Hendrik Almstadt (Director of Player Trading);

(Director of Player Trading); Bobby Gardiner (Director of Football Intelligence);

(Director of Football Intelligence); Tiago Estevão (Head of Recruitment);

(Head of Recruitment); Donato Lomonte (Direttore Area Scouting).

L'idea del Milan è quella di annunciare ufficialmente Krösche nei, di modo che il nuovo dirigente possa essere pienamente operativo per il. Anche se, in realtà, Krösche è già a stretto contatto con il proprietario Gerry Cardinale da settimane e sta già lavorando — sotto traccia — per rinforzare il Diavolo di Amorim nella campagna invernale: dovrà essere bravo a piazzare i giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico e sostituirli con calciatori sempre più forti e funzionali ai principi di gioco del tecnico portoghese.A Milano, Krösche lavorerà a stretto contatto con l'attuale struttura sportiva rossonera:

Tuttavia, è possibile che porti con sé anche dei collaboratori di fiducia. Non è escluso, per esempio, che il fidato Timmo Hardung — suo direttore sportivo all'Eintracht Francoforte — possa seguirlo in Italia: i rapporti tra i due, nonostante i 'rumors' circolati negli ultimi giorni, erano e restano ottimi.