Timmo Hardung continua a far discutere: l'attuale dirigente dell'Eintracht Francoforte è stato intervistato dai media tedeschi in merito al suo futuro. Ecco le sue parole:

"Ho un contratto valido e mi sento a mio agio a Francoforte. Tuttavia la situazione qui sta cambiando, lo sanno tutti. Ho chiarito che resterò qui fino a quando non si troverà una soluzione. Ora è stata trovata, ma questo non significa che da martedì non sarò più qui".

Parole che quindi non chiariscono ancora il possibile futuro del dirigente. Il Milan resta al centro delle chiacchiere visto che Hardung potrebbe raggiungere Markus Krösche in rossonero e lavorare come nuovo direttore sportivo del club. Non è però un passaggio scontato anzi: qualsiasi cosa capiterà non sarà immediata e servirà del tempo per capire il futuro del dirigente, così come servirà del tempo per lo stesso Krösche che, con ogni probabilità, valuterà la dirigenza attuale del Diavolo. Poi ci sarà da valutare anche la volontà di Hardung che potrebbe anche cercare un progetto in cui avere il pieno controllo delle manovre e delle scelte.

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I pro dell'eventuale arrivo di Hardung al Milan

I possibili contro e l'attesa per l'ufficialità di Krösche

Valutiamo però quali potrebbero essere i pro del possibile arrivo di Hardung al Milan: ci sarebbe ovviamentevisto che i due lavorano insieme fin dal 2019, si conoscono quindi a memoria. La qualità più impressionante di Hardung è quella diquando il prezzo è ancora accessibile. Importante per il bilancio del Milan che la squadra riesca a trovare giovani talenti da valorizzare (quello che sta accadendo in questa stagione conad esempio). In Germania Hardung ha avuto un ruolo importante tra dirigenza e spogliatoio facendo dae riuscendo a proteggere il gruppo. Una figura che in questo momento manca a Milanello.Ci sono anche dei possibili contro: Hardung arriverebbe insenza esperienza nel campionato italiano dove ci sono delle dinamiche diverse rispetto a quelle affrontate in Germania, con il rischio di non avere una fitta rete di relazioni già creata tra direttori sportivi e procuratori. In chiusura ci sarebbe subito una pressione importante visto che al Milan ci sono aspettative completamente diverse rispetto a quelle dell'Eintracht Francoforte. C'è ancora tempo per capire quale sarà la struttura finale della dirigenza del Milan, in attesa del comunicato ufficiale di Krösche come nuovodel club (che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni).