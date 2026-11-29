Al termine della partita di Bundesliga tra Stoccarda e Eintracht Francoforte, il direttore sportivo delle 'Aquile' Timmo Hardung si è aperto per la prima volta sul suo futuro. Gli avvicendamenti societari all'interno del club potrebbero portare all'addio del dirigente tedesco, tra i candidati del Milan per affiancare Markus Krösche nel suo mandato.

Cosa sta succedendo all'Eintracht

Milan, senti Hardung

"Ho un contratto valido e mi sento a mio agio a Francoforte. Tuttavia la situazione qui sta cambiando, lo sanno tutti. Ho chiarito che resterò qui fino a quando non si troverà una soluzione. Ora è stata trovata, ma questo non significa che da martedì non sarò più qui. Le telefonate con Joti sono andate bene finora, ma è importante che seguano conversazioni costruttive. Questo impone anche la professionalità da tutti i lati. L'ho ribadito in tutti modi e lo stesso ha fatto Joti, procederemo in questa direzione".

si prepara ad accogliere, nominato nuovoal posto di Markus Krösche. Inizialmente previsto per febbraio 2027, il suo insediamento è stato anticipato alcosì da permettergli di essere già operativo in vista del mercato invernale. Resta però da chiarire il futuro di, legato al club da un contratto fino al 2028. Dopo l'uscita di Krösche ha ricevuto maggiori responsabilità sugli aspetti strategici e organizzativi, allontanandosi però dalla gestione quotidiana della prima squadra.Intervistato dai media tedeschi al termine del match,si è espresso così sul proprio futuro:

Il dirigente tedesco non si è sbilanciato, ma leggendo tra le righe delle sue dichiarazioni si capisce che la sua permanenza all'Eintracht è tutt'altro che scontata.

Krösche lo aspetta al Milan

A partire dalla prossima settimana,assumerà il ruolo di, ma potrebbe non essere l'unico innesto di Gerry Cardinale per rimpolpare la dirigenza. Oltre al dirigente tedesco, infatti, dovrebbe arrivare anche un. Il nome diè tra quelli in cima alla lista del club rossonero, in attesa di conoscere gli sviluppi del tira e molla con l'Eintracht Francoforte. Per l'annuncio del DS bisognerà attendere verosimilmente fino a febbraio.non è l'unico profilo su cui ilsta lavorando, ma la sua situazione resta assolutamente da monitorare.