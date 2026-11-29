Tante notizie sul Milan alla vigilia del match di Serie A contro il Cagliari. In primo piano le scelte di formazione di Ruben Amorim e gli aggiornamenti sulle condizioni di Luka Modric, Strahinja Pavlovic, Francesco Camarda, Davide Bartesaghi e Goncalo Ramos. Spazio anche al calciomercato, con un'esclusiva della nostra redazione in vista della finestra di gennaio e alcune dichiarazioni clamorose rilasciate dal direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte Timmo Hardung.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Hardung sgancia la bomba

"Ho un contratto valido e mi sento a mio agio a Francoforte. Tuttavia la situazione qui sta cambiando, lo sanno tutti. Ho chiarito che resterò qui fino a quando non si troverà una soluzione. Ora è stata trovata, ma questo non significa che da martedì non sarò più qui. Le telefonate con Joti sono andate bene finora, ma è importante che seguano conversazioni costruttive. Questo impone anche la professionalità da tutti i lati. L'ho ribadito in tutti modi e lo stesso ha fatto Joti, procederemo in questa direzione".

Al termine della partita di Bundesliga tra Stoccarda e, il direttore sportivo delle 'Aquile' Timmo Hardung si è aperto per la prima volta sul suo futuro:

Hardung non si è sbilanciato, ma leggendo tra le righe delle sue dichiarazioni si capisce che la sua permanenza all'Eintracht Francoforte è tutt'altro che scontata. Gli avvicendamenti societari all'interno del club potrebbero portare all'addio del direttore sportivo tedesco, tra i principali candidati del Milan per affiancare Markus Krösche nel suo mandato.

ESCLUSIVA PM | Il Milan pensa a Raum

Tra le mosse che ilha in programma per il prossimo mercato di gennaio c'è quella di acquistare un. Gli alti e bassi die la possibile cessione diobbligano la dirigenza rossonera ad intervenire in quella posizione. Il nome più chiacchierato degli ultimi giorni è quello di Alejandro Balde del Barcellona, ma la nostra redazione ha lanciato inun altro profilo su cui il Diavolo sta lavorando.

Come riportato da PianetaMilan, un nome da tenere d'occhio per la corsia sinistra rossonera in vista dell'imminente finestra invernale di mercato è quello di David Raum, esterno tedesco classe 1998 di proprietà del Lipsia. A favorire l'eventuale operazione potrebbero essere tre fattori:

Il contratto in scadenza nel 2028.

L'ingresso del tedesco Markus Krösche come nuovo Head of Football.

Gli ottimi rapporti tra il Milan e la 'ROOF', agenzia che cura gli interessi di Raum.

Il punto dall'infermeria

Francesco Camarda : ha definitivamente smaltito la contusione ossea alla caviglia destra ed è regolarmente a disposizione.

: ha definitivamente smaltito la ed è regolarmente a disposizione. Gonçalo Ramos: ha recuperato dalla botta alla tibia subita giovedì sera in Grecia in occasione della gara di Europa League contro l'Olympiacos.

Alla vigilia di, arrivano importanti novità dall'infermeria rossonera.per la trasferta in Sardegna:

Ancora out, invece, altri tre giocatori:

Luka Modrić : non convocato. Il centrocampista croato rimarrà a Milano e non salirà sul volo per Cagliari. Visti gli impegni ravvicinati e decisivi che attenderanno il Diavolo a dicembre (in particolare i match contro Sunderland , Napoli e Como ), lo staff medico e il giocatore non hanno voluto correre alcun rischio: l'obiettivo è recuperarlo per Milan-Parma di domenica prossima.

: non convocato. Il centrocampista croato rimarrà a Milano e non salirà sul volo per Cagliari. Visti gli impegni ravvicinati e decisivi che attenderanno il Diavolo a dicembre (in particolare i match contro , e ), lo staff medico e il giocatore non hanno voluto correre alcun rischio: l'obiettivo è recuperarlo per di domenica prossima. Strahinja Pavlović : il difensore serbo, classe 2001, si è allenato a parte sia ieri sia oggi a Milanello e sta lavorando per ritrovare la migliore condizione atletica.

: il difensore serbo, classe 2001, si è allenato a parte sia ieri sia oggi a Milanello e sta lavorando per ritrovare la migliore condizione atletica. Davide Bartesaghi: il laterale soffre ancora per una peritendinite alla gamba destra, sente dolore e, pertanto, non sarà rischiato.

Cagliari-Milan, le probabili formazioni

La 13^ giornata del campionato di Serie A 2026/2027 si chiuderà con il posticipo dell'Unipol Domus tra i rossoblù die i rossoneri di: una sfida fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre. Vediamo ledei due allenatore per

Pisacane ritrova i muscoli di Adopo a centrocampo. Nel ruolo di centravanti agirà uno tra Nzola e Mendy, supportato dall'uomo più in forma del Cagliari e grande ex della sfida: Daniel Maldini.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Adopo, Romano, Deiola, Fazzini, Obert; Maldini, Nzola. Allenatore: Fabio Pisacane.

Amorim conferma l'ormai consueta difesa a quattro ibrida: a proteggere la porta difesa da Maignan saranno Gila, Tomori, De Winter e Diawara. A centrocampo spazio nuovamente Jashari e Rabiot. La vera novità riguarda la posizione di Musah che potrebbe agire come finto esterno sinistro davanti a Diawara. Sulla destra confermato Moreira, mentre il titolare sulla trequarti dovrebbe essere Pulisic. Il ballottaggio tra Ramos e Cisse lo sta vincendo il portoghese, pienamente a disposizione dopo lo spavento di Atene.

Milan (4-4-1-1): Maignan; Gila, Tomori, De Winter, Diawara; Musah, Jashari, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.