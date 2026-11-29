Milan, Cissè: "Era tutto fatto con il PSV, poi .... Il mio nome? Ecco come si pronuncia"

La sorpresa più piacevole di questo avvio di stagione del Milan è senza dubbio Alphadjo Cisse. Del super rendimento del trequartista classe 2006 si sono accorti anche in Premier League, come confermato dal noto esperto di mercato Matteo Moretto. Il futuro del numero 80 rossonero viaggia su un filo sottilissimo: facciamo il punto della situazione.

Cisse, com'è arrivato al Milan?

Cisse tra rinnovo con il Milan e Premier League: le ultime da Moretto

"Ci sono dei club di Premier attenti su Cisse. Il Brighton è disposto ad investire parecchio, ma ci sono anche altri club. Il ragazzo è molto contento al Milan e il club vuole rinnovare il suo contratto adeguandogli lo stipendio".

Riavvolgiamo il nastro a febbraio 2026, quando ilchiude l'operazione per assicurarsi il cartellino di, versandonelle casse del Verona. A condurre l'affare sono stati, scatenando anche una controversia con Massimiliano Allegri. Il classe 2006 resta in prestito in Serie B al Catanzaro fino a giugno, ma un brutto infortunio chiude la sua stagione in anticipo. Durante il ritiro estivo convincea trattenerlo in rosa e ripaga la fiducia realizzandoIntervenuto nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano,ha confermato le voci sui club diinteressati a, spiegando anche quali sono le intenzioni del

L'accordo che lega Cisse al Milan è valido fino al 30 giugno 2030, con un ingaggio da 800 mila euro netti a stagione. Per respingere gli assalti dall'Inghilterra, la dirigenza rossonera ha già intavolato i discorsi per il rinnovo. A ottobre ci sono stati diversi incontri con gli agenti del ragazzo: si potrebbe chiudere entro la fine dell'anno.

L'errore da non commettere