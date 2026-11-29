Alphadjo Cisse nel mirino della Premier League: la rivelazione di Matteo Moretto e il piano del Milan per blindare il classe 2006
Milan, Cissè: "Era tutto fatto con il PSV, poi .... Il mio nome? Ecco come si pronuncia"
La sorpresa più piacevole di questo avvio di stagione del Milan è senza dubbio Alphadjo Cisse. Del super rendimento del trequartista classe 2006 si sono accorti anche in Premier League, come confermato dal noto esperto di mercato Matteo Moretto. Il futuro del numero 80 rossonero viaggia su un filo sottilissimo: facciamo il punto della situazione.
Cisse, com'è arrivato al Milan?Riavvolgiamo il nastro a febbraio 2026, quando il Milan chiude l'operazione per assicurarsi il cartellino di Cisse, versando 8,5 milioni nelle casse del Verona. A condurre l'affare sono stati Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, scatenando anche una controversia con Massimiliano Allegri. Il classe 2006 resta in prestito in Serie B al Catanzaro fino a giugno, ma un brutto infortunio chiude la sua stagione in anticipo. Durante il ritiro estivo convince Ruben Amorim a trattenerlo in rosa e ripaga la fiducia realizzando 10 gol nelle prime 15 presenze.
Cisse tra rinnovo con il Milan e Premier League: le ultime da MorettoIntervenuto nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Moretto ha confermato le voci sui club di Premier League interessati a Cisse, spiegando anche quali sono le intenzioni del Milan:
"Ci sono dei club di Premier attenti su Cisse. Il Brighton è disposto ad investire parecchio, ma ci sono anche altri club. Il ragazzo è molto contento al Milan e il club vuole rinnovare il suo contratto adeguandogli lo stipendio".
L'accordo che lega Cisse al Milan è valido fino al 30 giugno 2030, con un ingaggio da 800 mila euro netti a stagione. Per respingere gli assalti dall'Inghilterra, la dirigenza rossonera ha già intavolato i discorsi per il rinnovo. A ottobre ci sono stati diversi incontri con gli agenti del ragazzo: si potrebbe chiudere entro la fine dell'anno.
L'errore da non commettereSe i club di Premier League menzionati da Moretto dovessero decidere di affondare il colpo potrebbe mettere sul piatto offerte difficili da rifiutare. Vendere Cisse sarebbe facile: plusvalenza garantita e bilanci sistemati. Ma il Milan non è questo. Se Gerry Cardinale ci tiene davvero a dimostrare ai tifosi di essere cambiato, non esiti a declinare le proposte che arriveranno e blindi il classe 2006.
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