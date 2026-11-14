Cardinale: "Non venderò mai il Milan. Voglio vincere il prima possibile". Gli obiettivi della nuova holding

Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

Il Milan diventa sempre più centrale per Gerry Cardinale e RedBird: ieri l'annuncio e la nascita di "Milan Sports & Entertainment", holding che riunirà gli investimenti attuali e futuri di RedBird a Milano nei settori dello sport, delle infrastrutture e dell'intrattenimento, con il Milan al centro di tutto.

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Gli obiettivi di Milan Sports & Entertainment e il mercato

"La forza trainante dietro a operazioni come questa è fornire al Milan la potenza finanziaria necessaria per competere sul mercato dei trasferimenti per assicurarsi i migliori giocatori al mondo. Trasformerò il profilo finanziario del club con le risorse che arriveranno dallo stadio, dall’arena a San Donato e dalle altre attività alle quali stiamo lavorando come NBA Europa. Sto facendo tutto il possibile per assicurarmi che, quando vogliamo un calciatore, nessuno possa dirmi: “Non puoi prenderlo perché non potete permettervelo”. Adesso solo le società della Premier League sono in grado di investire certe somme e di assicurarsi i top player. Se voglio riportare il Milan ai vertici nelle coppe europee, non soltanto in Italia, dobbiamo capire come poter competere con i club più importanti al mondo."

Il futuro di Cardinale e gli obiettivi sportivi del Milan

"Sì. Non venderò mai il Milan. Mai. E questo è un progetto per farlo tornare a vincere. Non sono disposto a tollerare che per riuscirci ci voglia molto tempo. Voglio farlo il prima possibile. Vedremo quanto velocemente... Il mio obiettivo è conquistare scudetti con continuità e naturalmente tornare in Champions. Milan Sports & Entertainment rappresenta le fondamenta per rendere possibile tutto questo."

Il legame con Milano e il modello Berlusconi

"Questa è l’eredità che lasceremo a Milano. Lo stadio, ovviamente, rappresenta un’eredità enorme che trasformerà il nostro profilo finanziario, ma poi ci sono anche il progetto dell’area a San Donato e il resto. Se vogliamo che il Milan torni grande bisogna colmare il gap di ricavi con le società della Premier. Quando ho comprato il club, quattro anni fa, ho usato l’espressione “Berlusconi 2.0” e nessuno ha capito quello che volevo dire. Adesso forse si inizia a vedere. Tutti pensavano che stessi facendo un paragone arrogante, egocentrico, tra me e Berlusconi, ma era quello il mio obiettivo. Quello che cercavo di spiegare era che, come Berlusconi aveva trasformato il Milan e insieme la Serie A, noi vogliamo essere, attraverso la nostra proprietà, capaci di portare la società nella nuova era in cui stiamo vivendo. E bisogna fare nello stesso modo in cui lo fece Berlusconi ovvero in un modo nuovo. Io sono abituato a lavorare in un certo modo perché agisco così, ai massimi livelli mondiali e in America."

La ricetta per la Serie A e lo stadio di proprietà

"Certo, anche per la Serie A. Secondo me non sarebbe stato un buon affare vendere il 30% dei propri diritti commerciali internazionali quando è arrivata l’offerta di JP Morgan. Non è così che la Serie A può tornare al vertice in Europa. Bisogna farlo attraverso la pianificazione aziendale e creando tutte le opportunità per creare nuovi ricavi. Come faremo noi con Milan Sports & Entertainment. Saremo i primi a realizzare uno stadio dal 2011 e questo è un risultato enorme. Ho cominciato a lavorarci da quando ho comprato il Milan e finalmente è arrivato... il momento giusto."

NBA Europe, San Donato e gli altri investimenti

"Penso che la NBA stia negoziando con l’Eurolega, ma in un modo o nell’altro, se non riusciranno a trovare un accordo, NBA Europe partirà comunque. Magari a fine anno o nei primi mesi del 2027 sarà annunciato il primo gruppo di nuove franchigie per l’Europa. Vedremo quando accadrà... A San Donato abbiamo il terreno di nostra proprietà e se mi verrà concessa la franchigia per Milano, potrò cominciare i lavori piuttosto rapidamente perché abbiamo già l’autorizzazione urbanistica per un’arena da 20.000 posti. Inoltre continueremo a esplorare le opportunità e ad avere discussioni nel mondo del tennis e per organizzare un torneo a Milano. Infine stiamo già facendo progressi nella costruzione e nel lancio di una società di hospitality e di gestione degli impianti."

Il modello Legends Hospitality e le piattaforme multisport

"Sì, il modello è la società che ho creato nel 2009, chiamata Legends Hospitality. L’ho fatta insieme ai New York Yankees e ai Dallas Cowboys. Adesso quella società è un’azienda che vale diversi miliardi di dollari. Noi non soltanto vendiamo posti premium, suite, merchandising e servizi di hospitality, ristorazione e bevande per lo Yankee Stadium e il Cowboys Stadium, ma anche altri club. Lo stesso modello vorrei adottarlo qui, probabilmente in partnership con un altro club."

Gerry Cardinale ha rilasciato una lunga intervista a "La Gazzetta dello Sport" spiegando anche i benefici che potrà portare questa holding:Un progetto che conferma la voglia di Gerry Cardinale di restare al Milan a lungo termine:Con la nascita di questa holding RedBird si lega sempre più alla città di Milano:Può essere la "ricetta" giusta anche per la Serie A:Cardinale ha parlato anche degli altri progetti che fanno parte della holding:Il vostro progetto prevede di organizzare e gestire i servizi di hospitality anche per gli stadi di altri club:

Nel mondo ci sono altre squadre di calcio con questa organizzazione:

"Esatto. La mia ambizione è quella di confrontarmi con i migliori club al mondo. Voglio farlo grazie alla mia visione globale del mondo dello sport e dell’entertainment. Le piattaforme di proprietà multisport al mondo che possiedono anche alcuni dei propri impianti non sono molte e noi vogliamo aggiungere a questo elenco il Milan. Per competere con loro e poi essere migliori."

La tournée estiva negli Stati Uniti e i piani con Amorim

"Con Amorim ne abbiamo già parlato e vi dico solo che, se faremo delle amichevoli all’estero, la prossima estate saranno negli Stati Uniti. Se le faremo... Non abbiamo ancora deciso e la scelta sarà di Ruben. In base a quello che sarà meglio per la squadra: giocare amichevoli all’estero deve essere un valore aggiunto per il gruppo, non far guadagnare un paio di milioni al club. Quei due milioni non saranno più il nostro obiettivo come succedeva con la vecchia gestione. Sotto questa proprietà non accadrà più. Tutto quello che organizzeremo a livello di amichevoli sarà ponderato assieme al nostro tecnico. Ogni spostamento. E non parteciperemo a tournée fatte da altri. Mettiamo i nostri giocatori al primo posto. Vogliamo aiutarli a prepararsi bene per vincere. Il nostro obiettivo è questo e puntiamo a raggiungerlo il prima possibile."

Chiusura con i piani per la prossima tournée estiva: