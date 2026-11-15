Massimiliano Mirabelli torna a parlare del suo passato al Milan. L'ex direttore sportivo rossonero, oggi al servizio del Padova, è stato intervistato dai microfoni di Tuttosport, dove ha ripercorso alcuni momenti della sua esperienza a Milano, soffermandosi in particolare sulle difficoltà legate al cambio di proprietà e sulle trattative di mercato, facendo riferimento a quella che portò Hakan Calhanoglu al Milan.

Milan, le parole di Mirabelli

"L’esperienza a Milano purtroppo è durata poco per via del cambio societario. Ci ha lasciato l’amaro in bocca perché non ci è stata data l’opportunità di completare un progetto a lungo termine. Roma non è stata costruita in un giorno…"

L'avventura di Mirabelli in rossonero non si è sviluppata secondo quanto previsto: il dirigente ha raccontato di avere un grande rammarico per non aver avuto il tempo necessario per portare avanti il progetto tecnico avviato:

Tra le operazioni che hanno caratterizzato il suo lavoro a Milano, Mirabelli ha indicato senza pensieri quella che portò Calhanoglu al Milan. Un acquisto che inizialmente aveva suscitato diverse perplessità, ma nel quale l'ex dirigente sportivo aveva sempre creduto:

"L'operazione che mi inorgoglisce ancora oggi? L’affare Calhanoglu. Senza alcun dubbio, la scommessa più bella e vincente della mia carriera. Parliamo di quello che, per me, resta ad oggi il centrocampista più completo d’Europa. Ha qualità incredibili, fuori dal comune"

Mirabelli ha poi svelato alcuni retroscena sulla trattativa, spiegando di aver iniziato a seguire il centrocampista già ai tempi dell'Inter. In quel periodo però, non riuscì a portarlo in Italia a causa di una vicenda legata ad un doppio tesseramento in età minorile, che aveva comportato una squalifica. La successiva opportunità arrivò proprio con il Milan, quando il giocatore era reduce da un periodo lontano dai campi:

Ho iniziato a seguirlo quando lavoravo all’Inter. Non riuscimmo a prelevarlo dal Leverkusen per via di una causa in atto relativa a un suo doppio tesseramento in età minorile che gli costò la squalifica. Per questo parlo di 'scommessa': lo volli a tutti i costi al Milan anche se non giocava da un anno ed era, di fatto, finito fuori dai radar. Fui criticato tantissimo. Ma, ripeto, ero convinto di avere tra le mani un ragazzo dall’enorme potenziale."

Un altro aspetto molto interessante riguarda l'evoluzione tattica: il suo ruolo fu a lungo oggetto di diverse discussioni tra dirigenti e allenatori che si sono alternati sulla panchina del diavolo, ovvero Montella e Gattuso. Il turco aveva dimostrato di poter interpretare al meglio diverse posizioni, da mezzala a trequartista fino ad esterno.

La discussione più grande, poi, riguardava il suo ruolo. Spendemmo ore con Montella e - successivamente - con Gattuso per capire in che porzione di campo potesse esprimersi al meglio. A Leverkusen aveva giocato dovunque: da mezzala, da trequartista e pure da esterno. Inizialmente, lo abbiamo fatto giocare sulla corsia di sinistra, col piede invertito, per permettergli di accentrarsi e andare al tiro. Ma per me era chiaro che avesse tutti i requisiti per diventare un grandissimo regista. Quando lo suggerii a chi di dovere mi diedero del pazzo... L'addio a zero? Non mi ci faccia pensare... Una roba indicibile, da non credere"