Endrick al Milan come Pato nel 2008? I numeri straordinari del "papero" e il confronto tra i talenti

Endrick può ripetere l'impatto di Alexandre Pato al Milan? Dall'esordio con gol nel 2008 al Milan di oggi: tutte le analogie e le differenze tra i due talenti
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Il Milan dovrebbe investire tantissimi milioni a gennaio per il colpo invernale e la priorità porta alla prima punta: secondo le ultime voci il Diavolo potrebbe tentare l'assalto a Endrick del Real Madrid offrendo un prestito con obbligo o diritto di riscatto a circa 60 milioni di euro, lasciando però la possibilità ai blancos di riprendere in futuro il loro talento pagandolo 80 milioni di euro. Qualcuno si ricorda un arrivo al Milan di un giovane talento brasiliano, in particolare un attaccante?
Il precedente storico: l'impatto devastante di Alexandre Pato nel 2008Alexandre Pato fu pagato 22 milioni di euro dal Milan nell'agosto del 2007, ma giocò la sua prima partita con la maglia rossonera il 13 gennaio 2008 trovando anche la rete all'esordio in un Milan-Napoli 5-2 di Serie A, in cui Ancelotti schierò Pato, Kakà e Ronaldo dal primo minuto tutti insieme.
Un impatto devastante fin da subito quello di Pato nella Serie A: il "Papero" chiuse la sua prima stagione in Italia segnando 9 gol in 18 presenze per un totale di 1279 minuti in campo. Dei numeri straordinari di un talento che è stato fermato solo dai suoi problemi fisici.
Endrick come Pato? Differenze tecniche, fisiche e di contestoEndrick potrebbe essere un colpo paragonabile: il classe 2006 ha qualità importantissime e può avere un impatto devastante nel campionato italiano, proprio come successo a Pato. Certo i loro arrivi sarebbero diversi: il "Papero" era una promessa brillante che aveva entusiasmato in Brasile e passò al Milan subito dimostrando che le pressioni e le aspettative erano ben riposte. In più entrava in un contesto ricco di qualità, specialmente in attacco.
Endrick ha già deluso (nei limiti visto che non ha avuto tantissimo spazio) al Real Madrid e arriverebbe in un Milan in ricostruzione con tante aspettative e tantissima "rabbia" per svoltare una carriera che fino a questo momento non ha avuto tanta fortuna in Europa.
A livello di caratteristiche Pato arrivava al Milan con un fisico ancora da adolescente, da costruire, ma con un'accelerazione impressionante e tanta lucidità sotto porta. Endrick è già formato a livello fisico ed è un giocatore decisamente più strutturato rispetto al primo Pato: l'accelerazione è buona anche se non arriva a quella entusiasmante del "Papero" rossonero. Anche i numeri sotto porta non sono ancora a quel livello. Vedremo se Endrick potrà avere davvero lo stesso impatto di Pato se dovesse davvero arrivare al Milan.
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