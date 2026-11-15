Endrick al Milan come Pato nel 2008? I numeri straordinari del "papero" e il confronto tra i talenti

Il Milan dovrebbe investire tantissimi milioni a gennaio per il colpo invernale e la priorità porta alla prima punta: secondo le ultime voci il Diavolo potrebbe tentare l'assalto a Endrick del Real Madrid offrendo un prestito con obbligo o diritto di riscatto a circa 60 milioni di euro, lasciando però la possibilità ai blancos di riprendere in futuro il loro talento pagandolo 80 milioni di euro. Qualcuno si ricorda un arrivo al Milan di un giovane talento brasiliano, in particolare un attaccante?

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Il precedente storico: l'impatto devastante di Alexandre Pato nel 2008

Alexandre Pato fu pagatodalnell', ma giocò la sua prima partita con la maglia rossonera iltrovando anche la rete all'esordio in undi, in cuischieròdal primo minuto tutti insieme.

Un impatto devastante fin da subito quello di Pato nella Serie A: il "Papero" chiuse la sua prima stagione in Italia segnando 9 gol in 18 presenze per un totale di 1279 minuti in campo. Dei numeri straordinari di un talento che è stato fermato solo dai suoi problemi fisici.

Endrick come Pato? Differenze tecniche, fisiche e di contesto

potrebbe essere un colpo paragonabile: il classeha qualità importantissime e può avere un impatto devastante nel campionato italiano, proprio come successo a Pato. Certo i loro arrivi sarebbero diversi: il "Papero" era una promessa brillante che aveva entusiasmato ine passò al Milan subito dimostrando che le pressioni e le aspettative erano ben riposte. In più entrava in un contesto ricco di qualità, specialmente in attacco.

Endrick ha già deluso (nei limiti visto che non ha avuto tantissimo spazio) al Real Madrid e arriverebbe in un Milan in ricostruzione con tante aspettative e tantissima "rabbia" per svoltare una carriera che fino a questo momento non ha avuto tanta fortuna in Europa.

A livello di caratteristiche Pato arrivava al Milan con un fisico ancora da adolescente, da costruire, ma con un'accelerazione impressionante e tanta lucidità sotto porta. Endrick è già formato a livello fisico ed è un giocatore decisamente più strutturato rispetto al primo Pato: l'accelerazione è buona anche se non arriva a quella entusiasmante del "Papero" rossonero. Anche i numeri sotto porta non sono ancora a quel livello. Vedremo se Endrick potrà avere davvero lo stesso impatto di Pato se dovesse davvero arrivare al Milan.