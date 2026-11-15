Verso Milan-Frosinone, domani la ripresa: Amorim spera di avere Pavlovic e Tomori. Il punto sugli infortuni

Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

Domani il Milan torna in campo a Milanello per il primo allenamento verso la sfida di domenica prossima contro il Frosinone. Curiosità per vedere se qualche calciatore infortunato sarà presente in gruppo.

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Il punto sugli infortunati: le date dei rientri

Le scelte tattiche di Amorim: come cambia la difesa

Secondo Strahinja Pavlović ha lavorato per recuperare e presentarsi in gruppo domani e per essere disponibile per la prossima partita del Diavolo. Il difensore serbo non gioca dal derby contro l' Fikayo Tomori si era fermato contro ile potrebbe essere pronto anche lui dopo la sosta, mentre ci potrebbe volere almeno una settimana in più per recuperarepotrebbe tornare in campo il prossimo gennaio. Per, infine, tempi ancora più lunghi.Sarebbe importantissimo perrecuperare almeno i due difensori che sono ai box: ovviamenteè uno dei leader assoluti della formazione e il suo rientro permetterebbe di rischierarelargo a sinistra dove ha giocato molto bene, specialmente contro l'nel derby.

Discorso simile per Fikayo Tomori: il recupero dell'inglese permetterebbe ad Amorim di poter fare riposare a turno uno tra De Winter al centro della difesa e Mario Gila sulla destra del reparto. Nonostante fosse stato messo fuori rosa fino all'ultimo giorno di mercato estivo, Tomori ha dimostrato di essere in grande forma con un primo tempo buonissimo contro il Bologna prima di fermarsi per un problema muscolare.

L'emergenza sugli esterni e gli scenari di mercato

Discorso diverso sugli esterni conattesi più in là: per questo motivo non è da escludere che ilpossa intervenire in estate per rinforzare quel reparto.