Verso Milan-Frosinone, domani la ripresa: Amorim spera di avere Pavlovic e Tomori. Il punto sugli infortuni

Notizie da Milanello: Amorim spera di recuperare Pavlovic e Tomori dopo la sosta. Tempi più lunghi per Gabbia, Saelemaekers e Chukwueze. Tutti i dettagli
Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"
Domani il Milan torna in campo a Milanello per il primo allenamento verso la sfida di domenica prossima contro il Frosinone. Curiosità per vedere se qualche calciatore infortunato sarà presente in gruppo.
Il punto sugli infortunati: le date dei rientriFikayo Tomori si era fermato contro il Bologna e potrebbe essere pronto anche lui dopo la sosta, mentre ci potrebbe volere almeno una settimana in più per recuperare Loftus-Cheek. Matteo Gabbia potrebbe tornare in campo il prossimo gennaio. Per Saelemaekers e Chukwueze, infine, tempi ancora più lunghi.
Le scelte tattiche di Amorim: come cambia la difesaSarebbe importantissimo per Ruben Amorim recuperare almeno i due difensori che sono ai box: ovviamente Pavlović è uno dei leader assoluti della formazione e il suo rientro permetterebbe di rischierare Diawara largo a sinistra dove ha giocato molto bene, specialmente contro l'Inter nel derby.
Discorso simile per Fikayo Tomori: il recupero dell'inglese permetterebbe ad Amorim di poter fare riposare a turno uno tra De Winter al centro della difesa e Mario Gila sulla destra del reparto. Nonostante fosse stato messo fuori rosa fino all'ultimo giorno di mercato estivo, Tomori ha dimostrato di essere in grande forma con un primo tempo buonissimo contro il Bologna prima di fermarsi per un problema muscolare.
L'emergenza sugli esterni e gli scenari di mercatoDiscorso diverso sugli esterni con Saelemaekers e Chukwueze attesi più in là: per questo motivo non è da escludere che il Milan possa intervenire in estate per rinforzare quel reparto.
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