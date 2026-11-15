Endrick o Tresoldi, super colpo a gennaio. Due recuperi possibili per Milan-Frosinone. Occhio a Comotto

Domani il Milan torna in campo a Milanello per la prima seduta di allenamento verso Milan-Frosinone in programma domenica prossima: ecco chi può rientrare dalla lunga lista degli infortunati. Spazio anche al mercato: Endrick o Tresoldi a gennaio? Una squadra di Serie A in corsa per Camarda. PianetaMilan raccoglie per voi le principali notizie sul Diavolo e le analizza in profondità.

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Verso Milan-Frosinone: speranza per Tomori e Pavlovic

Squadra di Serie A per Comotto

"Per Camarda si parla di Monza e Pisa, mentre sembra che il Genoa possa pensare a Comotto. A me dispiacerebbe perderlo senza averlo mai visto, anche perché bisognerebbe prenderne altri di centrocampisti. Con De Rossi potrebbe fare bene".

Si torna aper preparare: secondopotrebbero già rientrare in gruppo. Servirà un'altra settimana almeno per, mentrepotrebbe tornare a gennaio. Tempi più lunghi per gli esterni. Sarebbe importantissimo perrecuperare almeno i due difensori: con Tomori ci sarebbe un'alternativa sulla fascia destra ae potrebbe trovare un minimo di riposo ancheche le ha giocate tutte. Pavlovic è un pilastro della difesa e il suo ritorno al centro del reparto permetterebbe adi tornare sulla fascia sinistra dove ha fatto tanto bene contro l'A gennaio ilpotrebbe pensare di prestare siasiavisto che stanno trovando pochissimo spazio in questo inizio stagionale. Ecco le ultime novità dal giornalistasu

Da capire quale sarà la scelta del Milan per quanto riguarda Comotto: Amorim gli ha concesso pochissimo spazio, solo 4 minuti in Serie A e 14 in Europa League. Il prestito, però, va valutato molto attentamente visto che il reparto resterebbe con i soli Modric, Rabiot, Jashari e Musah per comunque tre competizioni. Loftus-Cheek (che è ancora infortunato) viene visto più come trequartista offensivo che come mediano davanti alla difesa.

Endrick sempre nel mirino

L'altro obiettivo è Tresoldi

Secondoilsi prepara a investire almenonella prossima sessione invernale di calciomercato. Priorità alla prima punta consempre nei pensieri del club. Forte feeling tra il Milan ed Endrick visto il rapporto consolidato tra(l'agenzia che cura gli interessi del brasiliano). Il proprietario del Milan ha chiesto in estate di essere avvertito quando sarà presa una decisione definitiva sul futuro del talento. Cardinale vorrebbe un, lasciando alla possibilità di riprendere in futuro Endrick per. Al momento non è ancora arrivato il via libera dai blancos con il futuro del brasiliano che resta incerto, ma quello che è certo è che il Diavolo non si farà trovare impreparato. Endrick potrebbe essere il jolly perfetto per l'attacco di: sa giocare esterno, trequartista e anche prima punta con qualità perfetta per il portoghese ovvero velocità, fisicità e capacità innata nell'uno contro uno e nel dribbling nello stretto.Come riporta sempre la rosea l'altro obiettivo per l'attacco deldel, che viene valutato già, con il club belga che sarebbe al momento restio a una sua partenza a gennaio. Discorso molto diverso rispetto a: Tresoldi è una prima punta fatta e finita edovrebbe pensare a un Milan con due prime punte dal primo minuto (difficile pensare a uno allo stesso Tresoldi in panchina). Come potrebbe funzionare? Un Ramos più in movimento e un Tresoldi come boa d'area di rigore. L'attaccante classe 2004, al contrario di Endrick, è uno dei giocatori più importanti della sua squadra: sono giàcon tanto di tripletta contro l'