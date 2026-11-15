Endrick o Tresoldi, super colpo a gennaio. Due recuperi possibili per Milan-Frosinone. Occhio a Comotto

Verso Milan-Frosinone: Amorim spera di recuperare Tomori e Pavlovic. Sul mercato caldi i nomi di Endrick e Tresoldi, mentre il Genoa osserva Comotto. I dettagli
Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027
Domani il Milan torna in campo a Milanello per la prima seduta di allenamento verso Milan-Frosinone in programma domenica prossima: ecco chi può rientrare dalla lunga lista degli infortunati. Spazio anche al mercato: Endrick o Tresoldi a gennaio? Una squadra di Serie A in corsa per Camarda. PianetaMilan raccoglie per voi le principali notizie sul Diavolo e le analizza in profondità.
Verso Milan-Frosinone: speranza per Tomori e PavlovicSi torna a Milanello per preparare Milan-Frosinone: secondo "La Gazzetta dello Sport" Tomori e Pavlovic potrebbero già rientrare in gruppo. Servirà un'altra settimana almeno per Ruben Loftus-Cheek, mentre Matteo Gabbia potrebbe tornare a gennaio. Tempi più lunghi per gli esterni Saelemaekers e Chukwueze. Sarebbe importantissimo per Amorim recuperare almeno i due difensori: con Tomori ci sarebbe un'alternativa sulla fascia destra a Mario Gila e potrebbe trovare un minimo di riposo anche De Winter che le ha giocate tutte. Pavlovic è un pilastro della difesa e il suo ritorno al centro del reparto permetterebbe a Diawara di tornare sulla fascia sinistra dove ha fatto tanto bene contro l'Inter.
Squadra di Serie A per ComottoA gennaio il Milan potrebbe pensare di prestare sia Comotto sia Camarda visto che stanno trovando pochissimo spazio in questo inizio stagionale. Ecco le ultime novità dal giornalista Carlo Pellegatti su "YouTube":
"Per Camarda si parla di Monza e Pisa, mentre sembra che il Genoa possa pensare a Comotto. A me dispiacerebbe perderlo senza averlo mai visto, anche perché bisognerebbe prenderne altri di centrocampisti. Con De Rossi potrebbe fare bene".
Da capire quale sarà la scelta del Milan per quanto riguarda Comotto: Amorim gli ha concesso pochissimo spazio, solo 4 minuti in Serie A e 14 in Europa League. Il prestito, però, va valutato molto attentamente visto che il reparto resterebbe con i soli Modric, Rabiot, Jashari e Musah per comunque tre competizioni. Loftus-Cheek (che è ancora infortunato) viene visto più come trequartista offensivo che come mediano davanti alla difesa.
Endrick sempre nel mirinoSecondo "La Gazzetta dello Sport" il Milan si prepara a investire almeno 70 milioni di euro nella prossima sessione invernale di calciomercato. Priorità alla prima punta con Endrick sempre nei pensieri del club. Forte feeling tra il Milan ed Endrick visto il rapporto consolidato tra Cardinale e Roc Nation (l'agenzia che cura gli interessi del brasiliano). Il proprietario del Milan ha chiesto in estate di essere avvertito quando sarà presa una decisione definitiva sul futuro del talento. Cardinale vorrebbe un prestito con diritto o obbligo da 60 milioni più bonus, lasciando al Real Madrid la possibilità di riprendere in futuro Endrick per 80 milioni di euro. Al momento non è ancora arrivato il via libera dai blancos con il futuro del brasiliano che resta incerto, ma quello che è certo è che il Diavolo non si farà trovare impreparato. Endrick potrebbe essere il jolly perfetto per l'attacco di Amorim: sa giocare esterno, trequartista e anche prima punta con qualità perfetta per il portoghese ovvero velocità, fisicità e capacità innata nell'uno contro uno e nel dribbling nello stretto.
L'altro obiettivo è TresoldiCome riporta sempre la rosea l'altro obiettivo per l'attacco del Milan è Tresoldi del Bruges, che viene valutato già 60 milioni di euro, con il club belga che sarebbe al momento restio a una sua partenza a gennaio. Discorso molto diverso rispetto a Endrick: Tresoldi è una prima punta fatta e finita e Amorim dovrebbe pensare a un Milan con due prime punte dal primo minuto (difficile pensare a un Ramos o allo stesso Tresoldi in panchina). Come potrebbe funzionare? Un Ramos più in movimento e un Tresoldi come boa d'area di rigore. L'attaccante classe 2004, al contrario di Endrick, è uno dei giocatori più importanti della sua squadra: sono già 5 i gol stagionali in Champions League con tanto di tripletta contro l'Inter.
© RIPRODUZIONE RISERVATA