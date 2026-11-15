Nelle lunghe interviste dei grandi manager, la verità non sta quasi mai nei titoli ad effetto, ma nelle pieghe di una frase buttata lì quasi per caso. È esattamente ciò che è accaduto ieri sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, dove Gerry Cardinale ha tracciato la rotta del suo Milan. Tra i paragoni con Berlusconi e le promesse di stabilità, c’è un passaggio passato sotto traccia che vale molto più di mille comunicati finanziari:

"Con questa proprietà non si andrà più a caccia dei due milioni per le amichevoli, come succedeva con la vecchia gestione".

Il cortocircuito logico che svela la verità

Fermiamoci un attimo a rileggerla. "Con questa proprietà".

Viene spontaneo chiedersi: ma fino a ieri, chi c’era al comando del Milan? Sulla carta, sempre Gerry Cardinale. Eppure, nel momento in cui il numero uno di RedBird prende le distanze da una gestione passata fatta di attenzione maniacale ai micro-ricavi e tournée estive simili a una raccolta fondi, finisce per tradirsi. Ad organizzarle era l'ex AD Giorgio Furlani, ma il proprietario teoricamente era sempre lui, Gerry Cardinale. Paradossalmente, quindi, il lapsus (forse voluto?) del numero uno di RedBird finisce per confermare quello che molti sospettavano da tempo: non aveva mano libera, il primo vero anno di Gerry Cardinale al Milan è iniziato soltanto adesso.

L'ombra di Elliott e la gestione ragionieristica

Fine della sopravvivenza contabile: ora inizia l'era RedBird

Quella frase suona come una liberazione. Per mesi il club ha vissuto in una sorta di limbo gestionale, stretto nella morsa del vendor loan di Elliott e affidato alla linea rigorosa, quasi ragionieristica, portata avanti da Giorgio Furlani. Una politica necessaria per tenere i conti in ordine e onorare gli impegni finanziari, ma che trascurava totalmente il lato sportivo. Quella società dava la sensazione di un Milan amministrato con il freno a mano tirato, quasi fosse in amministrazione controllata in attesa del saldo finale. Cardinale, nei fatti, era un proprietario a metà, condizionato da un’eredità pesante e da vincoli che non gli permettevano di esercitare pienamente la sua visione.Oggi quel cordone ombelicale è stato reciso. Quando Cardinale bolla come "roba del passato" la caccia ai due milioncini delle amichevoli estive, non sta solo annunciando un cambio di strategia commerciale. Sta dicendo, tra le righe, che la fase della sopravvivenza contabile è finita. Il Milan non è più ostaggio dei paletti gestionali dati dal vendor loan con Elliott, non deve più raccattare spiccioli sacrificando la preparazione atletica o l'immagine del club. Questo messaggio di Cardinale è talmente potente da superare persino il cortocircuito logico delle sue parole sulla proprietà del club.

Ora il giocattolo è davvero, e interamente, nelle sue mani. Il cambio di passo che si respira a Casa Milan non è dunque una semplice suggestione, ma la conseguenza diretta di una ritrovata autonomia decisionale. Cardinale si è preso il Milan, quello vero, solo ora. E da questo momento in poi, nel bene e nel male, non ci saranno più alibi né ombre dietro cui ripararsi.