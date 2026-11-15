52 anni, un carattere molto forte e una piccola esperienza al Milan. Oggi, 15 novembre, Sergio Conceicao festeggia il suo compleanno. L'allenatore portoghese è arrivato sulla panchina del Milan alla fine di dicembre del 2024 per sostituire Paulo Fonseca, altro portoghese che si è seduto sulla panchina del Milan. Conceicao ha vissuto solamente sei mesi a Milano, lasciando un ricordo alquanto particolare nella storia del club. Una piccola parentesi nella sua carriera, caratterizzata da un trofeo, tantissime tensioni e dichiarazioni destinate a far discutere anche dopo il suo addio al Diavolo.

Milan, il passato rossonero di Conceicao

L'impatto di Conceicao sulla panchina delfu immediato. Il portoghese impiegò solamente due partite per vincere il suo primo trofeo: laa gennaio 2025. A Riad, in Arabia, ilriuscì a completare due rimonte stratosferiche, superando prima la Juventus in semifinale per 2-1, e poi

Una vittoria indimenticabile, diventata iconica soprattutto per le immagini post partita, dove l'allenatore portoghese festeggiava negli spogliatoi assieme alla sua squadra con un sigaro in bocca e un balletto è diventato poi alquanto virale.

La Supercoppa rappresentò il punto più alto della sua breve avventura in rossonero, ma il percorso poi proseguì anche in Coppa Italia. Complessivamente, il lusitano collezionò 31 presenze ufficiali, riuscendo a trascinare il diavolo fino in finale. Durante il cammino, il Milan eliminò la Roma e poi l'Inter, prima di perdere malamente la finale e rimanere con l'amaro in bocca.

Nonostante le difficoltà incontrate nel finale di stagione, il tecnico ha sempre rivendicato con tantissimo orgoglio la Supercoppa Italiana conquistata in Arabia Saudita:

"Dal 2016 ad oggi, solamente due allenatori hanno vinto dei trofei al Milan: Pioli e io"

Le dichiarazioni

Fin dal suo approdo a Milanello, Conceicao aveva chiarito quale fosse la mentalità che pretendeva dei propri calciatori:, aveva dichiarato, indicando quale fosse la strada migliore da seguire per affrontare una seconda parte di stagione molto impegnativa, vista la vecchia posizione in classifica.

Il suo forte lato caratteriale era emerso anche dopo la vittoria contro la Juventus in Supercoppa, quando aveva pronunciato una frase rimasta impressa nella memoria rossonera: "Non sono molto simpatico, ma non sono qui per farmi degli amici: sono venuto al Milan per vincere."

Dopo l'addio al Milan, avvenuto al termine della stagione, il rapporto con la società è tornato sotto i riflettori grazie ad alcune dichiarazioni rilasciate dal portoghese e risultate piuttosto dure. Conceicao ha raccontato di aver trovato un ambiente alquanto complicato, caratterizzato da molta instabilità societaria e da un supporto dirigenziale nullo:

"Al Milan l'ambiente non era buono: c'era instabilità societaria, non c'erano le condizioni ideali e la dirigenza non mi ha supportato"

Tra i retroscena più importanti, spicca quello legato al rapporto con il proprietario del club Gerry Cardinale: "Al Milan non avevo neanche il numero di Cardinale", aveva rivelato tempo fa Conceicao, lasciando immaginare con quale fosse l'aria che tirava all'epoca all'interno del club di via Aldo Rossi.

Cosa fa oggi

Dopo l'addio alha deciso di ripartire dall'estremo oriente, in Arabia Saudita. Nell'ottobre del 2025 ha accettato la proposta dell'approdando ine ritrovando ancheallenatore dell'

La nuova avventura in Arabia, tuttavia, non è durata molto. Nel giugno del 2026 le parti hanno deciso di trovare un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, lasciando nuovamente Conceicao senza una squadra. Oggi, all'età di 52 anni, il portoghese sta aspettando l'arrivo di una nuova opportunità, senza scartare l'ipotesi legata al ritorno in Serie A, a causa della presenza del figlio, Francisco, alla corte della Juventus di Luciano Spalletti.