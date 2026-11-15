Il Milan sta attraversando una profonda trasformazione tecnica, societaria e politica: per comprendere a pieno le modalità e i motivi di questo cambiamento occorre inquadrare la figura di James Fontanella-Khan, che da poche settimane ha assunto il ruolo di Chief Corporate Affairs Officer del club. Il suo ingresso in dirigenza è passato sottotraccia, ma la sua influenza su Gerry Cardinale è un tema da prendere seriamente in considerazione.

Chi è Fontanella-Khan, l'uomo ombra che sta cambiando il Milan

De Paola: "Fontanella-Khan cambiato completamente la comunicazione del Milan"

"Fontanella-Khan cambiato completamente la comunicazione del Milan: presentazione dello stadio in pompa magna, presenza sul territorio di Cardinale che fa interviste a destra e a sinistra e si fa vedere come non mai allo stadio, cena con le leggende. Sì perché un'altra innovazione in qualche modo suggerita da Fontanella è quella di tenere sempre un legame con il passato".

è unitalo-americano, che in passato ha giocato come portiere nel Pavia e nel Piacenza. Terminata la carriera da calciatore si trasferisce in Inghilterra, dove per vent'anni lavora come corrispondente delin India e in Cina.ha a che fare con Fontanella-Khan in occasione di alcune interviste. Rendendosi conto delle sue doti manageriali, il patron di RedBird gli affida un incarico chiave nel. Il classe 1983 è una sorta die ha rapporti diretti con il patron, cone con Paolo Scaroni A spiegare nei dettagli il modus operandi diè stato il giornalista, intervenuto negli studi televisivi di 'Sportitalia':

Tra le accuse mosse dai tifosi rossoneri a Cardinale, fino a poco tempo fa, c'era quella di essere totalmente distaccato dal club, sia fisicamente che mentalmente. Ora il numero uno di RedBird si vede frequentemente in Italia e anche il suo modo di comunicare è cambiato: dietro al coinvolgimento emotivo del patron c'è la mano di Fontanella-Khan.